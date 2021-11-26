Mars gezgininden 'kartpostal' geldi

26 Kasım 2021 Cuma, 10:51

Uzay ajansı, 23 Kasım'da paylaştığı görseli "kartpostal" diye niteledi.

Fotoğrafın merkezinde, gezginin 2014'ten beri tırmandığı Sarp Dağ'dan (Mount Sharp) aşağıya doğru görülen manzara var.

Panoramanın en sağında Rafael Navarro Dağı bulunuyor. Bu dağın ismi, Curiosity ekibinin bu yıl hayatını kaybeden bir üyesinden geliyor.

Rafael Navarro Dağı'nın arkasındaysa Sarp Dağ'ın üst kısmı mevcut.

Panorama, Curiosity'nin 16 Kasım'da çektiği iki görüntüyle hazırlandı. NASA uzmanları, biri sabah biri akşama doğru çekilen siyah beyaz fotoğrafları renklendirerek panoramayı elde etti.

Kızıl Gezegen'deki Gale Krateri'ne Ağustos 2012'de inen gezgin, 8 kilometre yüksekliğindeki Sarp Dağ'a çıkıyor.

Uzmanlar, kil mineralleriyle dolu tortul kayaçları inceleyerek bölgenin bir zamanlar mikrobiyal yaşam için yaşanabilir olup olmadığı sorusunu çözmeye çalışıyor.

Bu ayın başında yayımlanan bir çalışmada, keşfi aracının daha önce bilinmeyen organik moleküller keşfettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe