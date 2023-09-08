Megan Fox ünlü oyun serisine ekleniyor

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ünlü oyun serisi Mortal Kombat 1'e yeni eklenecek karakter Nitara'yı Megan Fox'un seslendirdiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:15
Megan Fox ünlü oyun serisine ekleniyor
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Megan Fox, yakında çıkacak olan Mortal Kombat 1 oyununda vampir Nitara karakterini seslendireceği açıklandı. Oyunun yapımcısı NetherRealm Studios, bu yeni karakterin tanıtımını yapmak amacıyla bir fragman yayınladı.

Karanlık diyarın sakinlerinden olan Nitara, savaşta keskin pençeleri, dişleri ve hava yeteneklerini kullanarak vampir ırkını koruyan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlanan fragman, Nitara'nın rakibi Sub-Zero'yu vahşi bir şekilde havada sallayarak öldürdüğü anları gösteriyor.

Nitara, Mortal Kombat serisinin önceki oyunlarından tanıdık karakterlerle birlikte, oyunculara heyecan verici bir deneyim sunacak. Aynı zamanda, oyunun içinde yer alacak diğer ünlü seslendirme sanatçıları da açıklandı. Jean Claude Van-Damme, Johnny Cage karakterine bir DLC görünümü olarak katılacak.

MEGAN FOX AÇIKLAMA YAPTI

Megan Fox, bu fırsatı değerlendirmenin kendisi için inanılmaz olduğunu ve oyunda Nitara'yı seslendirmenin kendisi için heyecan verici bir deneyim olacağını belirtti. Kendisi de Mortal Kombat oyunlarıyla büyüdüğünü ve bu projede yer almanın özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Erken erişim sürümü ise 14 Eylül'de yayımlanacak.


Player Alanı
megan fox Mortal Kombat 1 nitara

İlgili Haberler

Mortal Kombat filmi konusu ne? Mortal Kombat filmi oyuncuları kimler?

Mortal Kombat filmi konusu ne? Mortal Kombat filmi oyuncuları kimler?
Mortal Kombat 1 resmen duyuruldu! İlk oynanış videosu geldi

Mortal Kombat 1 resmen duyuruldu! İlk oynanış videosu geldi
Mortal Kombat 1’in sistem gereksinimleri açıklandı

Mortal Kombat 1’in sistem gereksinimleri açıklandı

En Çok Okunan Haberler