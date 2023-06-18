Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:53

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:53

Mortal Kombat filminin yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken filmin senaryosunu Greg Russo, Dave Callaham ve Oren Uziel kaleme aldı. Peki, Mortal Kombat filmi konusu ne? Mortal Kombat filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MORTAL KOMBAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cole, para için dövüşen ve geçmişinden, kendisine kalan mirastan haberi olmayan biridir. Bu sırada İmparator Shang Tsung, en iyi adamı olan Sub-Zero'yu Cole'u yenmesi için gönderir. Ailesinin güvenliğinden şüphe duyan Cole, Sonya Blade'i aramak üzere yola düşer. Yakın zamanda Cole kendini Lord Raiden'ın tapınağında bulur. Raidan bir tanrıdır ve Earthrealm'ın koruyucusudur. Raiden, Cole'da bulunan işareti taşıyanlara kalacak yer veriyordur. Cole burada Liu Kang, Kung Lao, Kano gibi savaşçılara eğitim verir. Amaçları, Outworld'de dünyanın en iyi savaşçılarına karşı galip gelebilmektir. Ancak bu yolla ailesini koruyabilecektir.

MORTAL KOMBAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Lewis Tan - Cole Young

Jessica McNamee - Sonya Blade

Josh Lawson - Kano

Joe Taslim - Bi-Han / Sub-Zero

Mehcad Brooks - Jackson "Jax" Bridges

Laura Brent - Allison

Tadanobu Asano - Lord Raiden

Hiroyuki Sanada - Hanzo Hasashi / Scorpion

Chin Han - Shang Tsung

Ludi Lin - Liu Kang

Max Huang - Kung Lao

Sisi Stringer - Mileena

Nathan Jones - Reiko

MORTAL KOMBAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Mortal Kombat filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.1 olarak belirlenmiştir.