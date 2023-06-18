Mortal Kombat filmi konusu ne? Mortal Kombat filmi oyuncuları kimler?
Mortal Kombat filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Mortal Kombat filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Mortal Kombat filmi konusu ne? Mortal Kombat filmi oyuncuları kimler?
Mortal Kombat filminin yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken filmin senaryosunu Greg Russo, Dave Callaham ve Oren Uziel kaleme aldı. Peki, Mortal Kombat filmi konusu ne? Mortal Kombat filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
MORTAL KOMBAT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cole, para için dövüşen ve geçmişinden, kendisine kalan mirastan haberi olmayan biridir. Bu sırada İmparator Shang Tsung, en iyi adamı olan Sub-Zero'yu Cole'u yenmesi için gönderir. Ailesinin güvenliğinden şüphe duyan Cole, Sonya Blade'i aramak üzere yola düşer. Yakın zamanda Cole kendini Lord Raiden'ın tapınağında bulur. Raidan bir tanrıdır ve Earthrealm'ın koruyucusudur. Raiden, Cole'da bulunan işareti taşıyanlara kalacak yer veriyordur. Cole burada Liu Kang, Kung Lao, Kano gibi savaşçılara eğitim verir. Amaçları, Outworld'de dünyanın en iyi savaşçılarına karşı galip gelebilmektir. Ancak bu yolla ailesini koruyabilecektir.
MORTAL KOMBAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Lewis Tan - Cole Young
Jessica McNamee - Sonya Blade
Josh Lawson - Kano
Joe Taslim - Bi-Han / Sub-Zero
Mehcad Brooks - Jackson "Jax" Bridges
Laura Brent - Allison
Tadanobu Asano - Lord Raiden
Hiroyuki Sanada - Hanzo Hasashi / Scorpion
Chin Han - Shang Tsung
Ludi Lin - Liu Kang
Max Huang - Kung Lao
Sisi Stringer - Mileena
Nathan Jones - Reiko
MORTAL KOMBAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Mortal Kombat filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.1 olarak belirlenmiştir.
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