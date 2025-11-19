Meta, açılan tekel davasını kazandı

Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, kararında, FTC'nin Meta'nın "kişisel sosyal ağ" pazarında tekel oluşturduğu ve rakiplerini satın alarak bu tekeli sürdürdüğü iddialarını kanıtlayamadığını belirtti.

Kararda, "Meta geçmişte tekel gücüne sahip olsun ya da olmasın, komisyonun şu anda da bu gücü elinde tuttuğunu kanıtlaması gerekir. Mahkeme, bugün verdiği kararda FTC'nin bunu kanıtlayamadığını tespit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Meta'nın ilgili pazarda tekel konumunda olmadığı belirtilen kararda, bu nedenle davanın Meta lehine sonuçlanması gerektiği kaydedildi.

FTC, Meta'nın 2012’de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almasıyla şirketin sosyal medya pazarında tekel oluşturduğu ve bu tekeli sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020 yılında dava açmıştı.