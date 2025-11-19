Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta, açılan tekel davasını kazandı

Meta, açılan tekel davasını kazandı

19.11.2025 19:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Meta, açılan tekel davasını kazandı

Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satın almasıyla ilgili Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan antitröst davasında şirketin tekel oluşturmadığına karar verildi.

Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, kararında, FTC'nin Meta'nın "kişisel sosyal ağ" pazarında tekel oluşturduğu ve rakiplerini satın alarak bu tekeli sürdürdüğü iddialarını kanıtlayamadığını belirtti.

Kararda, "Meta geçmişte tekel gücüne sahip olsun ya da olmasın, komisyonun şu anda da bu gücü elinde tuttuğunu kanıtlaması gerekir. Mahkeme, bugün verdiği kararda FTC'nin bunu kanıtlayamadığını tespit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Meta'nın ilgili pazarda tekel konumunda olmadığı belirtilen kararda, bu nedenle davanın Meta lehine sonuçlanması gerektiği kaydedildi.

FTC, Meta'nın 2012’de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almasıyla şirketin sosyal medya pazarında tekel oluşturduğu ve bu tekeli sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020 yılında dava açmıştı.

İlgili Konular: #whatsapp #Meta #Instagram

İlgili Haberler

Google Play Store'da en iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı
Google Play Store'da en iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı Android tarafın uygulama mağazası olan Play Store'de yer alan en iyi uygulamalar ve oyunlar açıklandı.
Google, yeni yeteneklere sahip Gemini 3'ü tanıttı
Google, yeni yeteneklere sahip Gemini 3'ü tanıttı Yeni yapay zeka modeli, şirketin bu yıl yayınladığı ikinci model olarak karşımıza çıkıyor.
iPhone'lara yeni bir AirDrop özelliği gelecek
iPhone'lara yeni bir AirDrop özelliği gelecek Apple, iPhone'lara AirDrop tarafı için iOS 26.2 güncellemesiyle yenilik sunacak.