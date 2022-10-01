Meta imzalı Make-A-Video cümlelerden ilhamla video üretecek

01 Ekim 2022 Cumartesi, 13:26

Yapay zeka algoritmalarının yaratıcı bir konuma geçmesi için araştırmacılar ve geliştiriciler gerçekten de uğraşıyor. Meta da bu noktada Make-A-Video adı verilen bir video geliştirme aracı ortaya çıkarttı. Sadece metinler kullanarak oluşturulan videolar sanatsal açıdan yaklaşılmış gibi duracak. Yalnız şu anda o aşamaya gelmesi zaman alacak.

ŞU ANDA 5 SANİYELİK VİDEOLAR ÜRETEBİLİYOR

Oluşturulan videolar yayımlandı ancak ilk aşamada biraz ürkütücü görünüyor. İlk videoların hem görüntü kalitesi hem de içeriği biraz garip ve şu anlık 5 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Videolar oldukça gerçekçi duruyor ancak yine de geliştirilmesi gerekiyor.

Makine öğrenmesi ile geliştirilen bu platform direkt Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından şu şekilde açıklanıyor:

“Yapay zeka destekli uygulamalar, kullanıcıların yaratıcılığını geliştirmek üzerine tasarlanıyor. Platformları kullanan kişiler, hızlı ve kolay bir şekilde düşüncelerini görselleştirebiliyor. Sadece birkaç kelime yazarak Make-A-Video’nun sizin için yaratıcı videolar oluşturmasını sağlayabilirsiniz.”

Henüz herkese açık değil ancak erişim listesine girmek istiyorsanız 'Make-A-Video Interest Submission' üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.