Meta imzalı Make-A-Video cümlelerden ilhamla video üretecek
Meta farklı yazılımlar geliştirmeye devam ediyor. Make-A-Video adı verilen yeni bir platform, kullanıcıların yazdığı cümlelerden ilhamla videolar üretebilecek.
Yapay zeka algoritmalarının yaratıcı bir konuma geçmesi için araştırmacılar ve geliştiriciler gerçekten de uğraşıyor. Meta da bu noktada Make-A-Video adı verilen bir video geliştirme aracı ortaya çıkarttı. Sadece metinler kullanarak oluşturulan videolar sanatsal açıdan yaklaşılmış gibi duracak. Yalnız şu anda o aşamaya gelmesi zaman alacak.
ŞU ANDA 5 SANİYELİK VİDEOLAR ÜRETEBİLİYOR
Oluşturulan videolar yayımlandı ancak ilk aşamada biraz ürkütücü görünüyor. İlk videoların hem görüntü kalitesi hem de içeriği biraz garip ve şu anlık 5 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Videolar oldukça gerçekçi duruyor ancak yine de geliştirilmesi gerekiyor.
Makine öğrenmesi ile geliştirilen bu platform direkt Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından şu şekilde açıklanıyor:
“Yapay zeka destekli uygulamalar, kullanıcıların yaratıcılığını geliştirmek üzerine tasarlanıyor. Platformları kullanan kişiler, hızlı ve kolay bir şekilde düşüncelerini görselleştirebiliyor. Sadece birkaç kelime yazarak Make-A-Video’nun sizin için yaratıcı videolar oluşturmasını sağlayabilirsiniz.”
Henüz herkese açık değil ancak erişim listesine girmek istiyorsanız 'Make-A-Video Interest Submission' üzerinden kayıt olmanız gerekiyor.
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