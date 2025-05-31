Meta'nın yapay zeka asistanı 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Meta kullanıcı sayısını milyarlara ulaştırmışken yapay zeka asistanı da milyara ulaştı. Kullanıcı sayısını açıklayan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta AI adı verilen yapay zeka asistanının aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını aktardı.

META'NIN YAPAY ZEKA ASİSTANI İÇİN DAHA FAZLASI İSTENİYOR

Meta AI, kişiselleştirilebilir, sesli etkileşim sunacak şekilde ve daha çok eğlence odaklı olması için geliştirildi.

Platformlara entegrasyonu bir süredir devam eden Meta AI için bağımsız uygulaması nisan ayında piyasaya sürülmüştü.

Yıllık hissedar toplantısında konuşan Zuckerberg, yapay zeka asistanının yeterince olgunlaşmasının ardından gelir modelleri üzerinde çalışacaklarını da ekledi.

Geçen yılın eylül ayında Meta AI için aylık kullanıcı sayısı 500 milyon olarak açıklanmıştı. 8 ay içinde kullanıcı sayısını ikiye katlayan Meta AI için daha yüksek hedefler bulunuyor.