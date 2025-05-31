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Meta'nın yapay zeka asistanı 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Meta'nın yapay zeka asistanı 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

31.05.2025 05:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meta'nın yapay zeka asistanı 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Yapay zeka yarışında Meta, bütün platformlarında desteklenen bir asistan kullanıma sunmuştu. Yeni bir açıklama yapan şirket Meta AI'ın aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Meta kullanıcı sayısını milyarlara ulaştırmışken yapay zeka asistanı da milyara ulaştı. Kullanıcı sayısını açıklayan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta AI adı verilen yapay zeka asistanının aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını aktardı. 

META'NIN YAPAY ZEKA ASİSTANI İÇİN DAHA FAZLASI İSTENİYOR

Meta AI, kişiselleştirilebilir, sesli etkileşim sunacak şekilde ve daha çok eğlence odaklı olması için geliştirildi. 

Platformlara entegrasyonu bir süredir devam eden Meta AI için bağımsız uygulaması nisan ayında piyasaya sürülmüştü. 

Yıllık hissedar toplantısında konuşan Zuckerberg, yapay zeka asistanının yeterince olgunlaşmasının ardından gelir modelleri üzerinde çalışacaklarını da ekledi.

Geçen yılın eylül ayında Meta AI için aylık kullanıcı sayısı 500 milyon olarak açıklanmıştı. 8 ay içinde kullanıcı sayısını ikiye katlayan Meta AI için daha yüksek hedefler bulunuyor.

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