Meta, OpenAI’a karşı harekete geçti: Büyük teknoloji savaşları başladı!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:19

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:19

OpenAI’ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşme planları, teknoloji dünyasında yeni bir kriz yarattı. Elon Musk’ın sert eleştirileriyle karşılaşan OpenAI, şimdi de Meta’nın hedefinde.

META’DAN AÇIK ÇAĞRI

ABD’deki raporlara göre Meta, Kaliforniya Başsavcısı’na bir bildirge sunarak OpenAI’ın yeniden yapılanma planlarına karşı uyarıda bulundu. Meta, OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen statüsünü kullanarak yatırımcılardan milyarlarca dolar topladığını iddia ediyor. Bu kaynakların, potansiyel kazançlar elde etmek için yasa dışı biçimde tahsis edildiği öne sürülüyor.

Meta’nın açıklamasında şu noktalar dikkat çekiyor:

OpenAI, “hayır kurumu” olarak elde ettiği kaynakları yeniden yapılandırarak ticari kazanç sağlıyor. Bu durum, teknoloji sektöründe diğer girişimler için tehlikeli bir emsal oluşturabilir.

Meta’nın uyarısı, hükümetin teknoloji sektöründeki kâr ve etik tartışmalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunuyor.

ELON MUSK VE META: OPENAI’A KARŞI AYNI CEPHEDE

Elon Musk, OpenAI’ın kâr odaklı yapıya geçişini daha önce eleştirmiş ve bu konuyla ilgili hukuki adımlar atmıştı. Şimdi, Meta’nın da aynı cephede yer alması, OpenAI’ın geleceğini tehlikeye sokuyor.

OPENAI’DAN JET HIZINDA YANIT

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, iddialara hızla yanıt verdi:

“Herhangi bir yeniden yapılandırma, kâr amacı gütmeyen kuruluşun temel misyonunu sürdürmesini ve gelişmesini sağlayacaktır.”

Taylor, OpenAI’ın uzun vadeli hedeflerinden ödün vermeden, misyonlarını daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA YENİ BİR PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Meta’nın ve Musk’ın bu hamlesi, yalnızca OpenAI’ı değil, tüm teknoloji girişimlerini etkileyebilecek bir kriz yaratabilir. Uzmanlara göre, bu süreç teknoloji dünyasında “etik ve kâr” dengesinin yeniden tartışılmasına yol açabilir.