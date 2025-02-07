Meta, yapay zeka destekli yeni reklam araçlarını tanıttı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 19:56

Güncelleme: 07.02.2025 - 19:56

Meta'nın "Advantage+ AI" grubunu temel alan bu yenilikler, reklamverenlere daha kolay kampanya yönetimi, daha kaliteli potansiyel müşteriler ve araştırmalarla kanıtlanmış öneriler sunuyor.

Meta, satış, uygulama ve potansiyel müşteri kampanyalarının yapay zeka optimizasyonlarından otomatik olarak yararlanmasını sağlayan yeni ve daha kolay bir Advantage+ kampanya planını da test ediyor. Bu sayede pazarlamacılar, manuel ile Advantage+ alışveriş kampanyaları arasında seçim yapma zorunluluğuna maruz kalmayarak, daha pürüzsüz bir reklam oluşturma süreci elde ediyor.

Meta'nın gelişmiş yapay zeka araçlarının kullanıldığını gösteren kampanyalar, bundan sonraki süreçte "Advantage+ Açık" olarak etiketlenecek. Advantage+ alışveriş kampanyaları, bu üründen yararlanabilecek tüm reklamverenleri daha iyi yansıtmak amacıyla Advantage+ satış kampanyaları olarak yeniden adlandırılacak.

YAPAY ZEKA İLE MÜŞTERİLERE ULAŞMA

Advantage+ ürün grubunu genişleten Meta, bu ürün için potansiyel müşteri kampanyalarını da tanıttı.

Advantage+ potansiyel müşteri kampanyaları, reklamverenlerin yapay zeka kullanarak potansiyel müşterileri verimli bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Bu yeni kampanya türünden yararlanan reklamverenler, ilk testlerde, Advantage+ optimizasyonları olmadan kampanya yürütenlere kıyasla nitelikli potansiyel müşteri başına yüzde 10 daha düşük maliyet elde etti.

Meta, "Reklam Yöneticisi"nde bir kampanyanın ne kadar iyi optimize edildiğini 0-100 ölçeğinde değerlendiren araç "Fırsat Puanı"na erişimi genişletti. Bu araç, reklamverenlerin yalnızca birkaç tıklamayla uygulayabileceği gerçek zamanlı, araştırma destekli öneriler sunuyor. Meta, ilk testlerde bu önerileri uygulayan reklamverenlerin sonuç başına maliyetlerinde ortalama yüzde 5 düşüş yaşandığını aktardı.

Meta, işletmelerin daha etkili sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak için yapay zeka destekli otomasyonu kişiselleştirilmiş önerilerle birleştirerek, bu yenilikleri yıl boyunca Reklam Yöneticisi'ne entegre etmeyi de planlıyor.