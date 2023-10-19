Meta'dan 'Gazze' sansürü: Gerekçe 'cinsel içerik' ve 'çıplaklık' kurallarını ihlal

Yayınlanma: 19.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 19.10.2023 - 19:07

ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin haberine göre, Instagram ve Facebook, Gazze'deki hastane saldırısına ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaşmaya çalışan kullanıcılarına, gönderinin "cinsel içeriğe sahip olduğunu veya çıplaklık kurallarını ihlal ettiğini" belirtti.

Intercept'e göre, elektrik kesintilerinin ve tahrip edilen telekomünikasyon altyapısının bölgeden görüntü paylaşımını zorlaştırmasına rağmen, paylaşılabilen görüntüler de Meta'nın "sansür" mekanizmalarını harekete geçirdi.

Bölgede ve bölge dışında bulunan sosyal medya kullanıcıları, silinen gönderilerden, kilitlenen hesaplardan ve engellenen aramalardan şikayetçi oldu.

İfade özgürlüğü bağlamında Meta ile doğrudan işbirliği yapan Filistinli dijital haklar grubu 7amleh'in sözcüsü Eric Sype, çatışmayla ilgili sansürlenen gönderiler hakkında yüzlerce kullanıcının şikayetinin belgelendiğini ifade etti.

Dijital haklar grubu Access Now'da politika analisti olan Marwa Fatafta da İsrail'in Gazze Şeridi'ne Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda yine kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarının engellendiğini ve Meta'nın bu olayı teknik bir soruna bağladığını anımsatarak, "Bu, 2021'deki gibi bir sansür kargaşası. Ancak Gazze'deki internet kesintisi düşünüldüğünde durum daha da vahim." dedi.

Öte yandan, görüntülerin yayından kaldırılmasının Meta'nın resmi politikası nedeniyle değil, şirketin dış kaynaklı insan denetimi ve otomatik görüntü işaretleme yazılımının zaman zaman düzensiz çalışan kombinasyonundan kaynaklandığı iddia ediliyor.

İSRAİL'İN HASTANE SALDIRISI

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.