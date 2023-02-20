Metaverse, alışverişte buzdolabının soğukluk derecesi hissedilebilecek

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:57

GoArt Metaverse Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Soylu, yakın zamanda dokunma hissinin de teknolojinin içine girmiş olacağıını belirterek, "Yakın gelecekte buzdolabının soğukluk derecesini bile hissedebileceksiniz. Giyilebilir teknolojiler hızla gelişiyor." dedi.

Soylu, metaverse'yi Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg ile eşleştirmenin doğru olmadığını söyledi.

Soylu, son dönemde kavramın popülerliğini yitirmesine ilişkin, "Metaverse'nin çok daha iyi bir döneme girdiğini düşünüyorum. Zayıf halkalar zincirden koptu. 'Burada ne varmış' diyerek sadece bakmaya gelenler bakıp çıktı. İyi de oldu. Bu kavramı gerçekten anlayanlar ve yatırım yaparak teknolojiyi geliştirmek isteyenler yola devam ediyor." diye konuştu.

Metaverse'yi anlamak için önce Blockchain ve NFT'yi çok iyi anlamak gerektiğini vurgulayan Soylu, "Blockchain insanlara dijital dünyanın tapusunu vadetti. Maalesef iyi niyetli insanlar bu alanda kandırıldı. Yeni nesil işlerde bu tip suistimaller her zaman olur. Ama ben şöyle diyorum; altın sahte çıktı diye kuyumcuya kızılmaz." dedi.

"Bu dünyanın paralelinde avatarlarımızın başrolde olduğu bir evren hayal ediyoruz"

Burak Soylu, metaverse'nin bir emlak projesi olmadığını, kavramı derinlemesine anlamayanların bu şekilde içini boşaltmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletlerin nasıl ki kıta sahanlığı var, bir de dijital sahanlığı olacak. Bu nedenle metaverse üstünden New York 5. Cadde'de bir arazi almanız mümkün değil. Bu dünyanın paralelinde avatarlarımızın başrolde olduğu bir evren hayal ediyoruz. Burada yapabildiğimiz her şeyi, yeme-içme hariç olacak şekilde, o evrende de yapabileceğiz. Bunun önünde bir engel yok. Yakın zamanda dokunma hissi de teknolojinin içine girmiş olacak. Bu; evrende bir üst kimlik yaratabilir, avatarınız ile istediğiniz ne ise o olabilirsiniz. Sadece bakıp çıkmanın ötesine geçebilir, harcadığınız zamanı ticarileştirebilirsiniz. Kullanıcının platforma hizmet ettiği dönemi geride bırakıyoruz. Topluluklar, platformlara 'sen bize ne vadediyorsun' diye soruyor. Çok da yerinde bir soru diye düşünüyorum."

Metaverse'nin e-ticarete etkilerine değinen Soylu, dünyanın şu andaki GSYH'sinin yaklaşık 100 trilyon dolar olduğunu ve bunun dörtte birinin e-ticarette döndüğünü bildirdi.

e-ticaret anlamında insanların alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Soylu, "Burada 25 trilyon dolardan söz ediyoruz. 8-10 yıl öncesine kadar 'ben mağazada görüp bakmadan bir şey almam' diyen herkes, bugün çevrim içi alışveriş yapıyor." dedi.

"Üç boyutlu bir dünyaya geçiyoruz"

GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO'su Soylu, bugün tecrübe edilen e-ticaret ile metaverse'nin sunacağı e-ticaret tecrübesi arasındaki farklara değinirken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda hepimiz iki boyutlu ekranlardayız. Televizyon, tablet ya da telefon ekranı... Tamamı iki boyutlu... Şimdi üç boyutlu bir dünyaya geçiyoruz. Bu, tüketicinin alışveriş deneyimini iyileştiriyor. Bir buzdolabı satın alacağınızı düşünelim. Mağazaya gitmek çok büyük bir efor ve zaman gerektiriyor. O nedenle çevrim içi satın almaya yöneliyorsunuz. Buzdolabını beğendiniz, peki kapağını açıp içine bakmak istemez misiniz? Metaverse bunu oturduğunuz yerden yapmanıza imkan sağlayacak. Yakın gelecekte buzdolabının soğukluk derecesini bile hissedebileceksiniz. Giyilebilir teknolojiler hızla gelişiyor. Silikon Vadisi bunları konuşuyor.

Çevrim içi alışverişte tüketiciyi platformda tutmak çok zor. Telefonuna düşen bir bildirim anında dikkatini dağıtabiliyor. Metaverse'de ise kurgunun görsel standartları öyle yüksek ki giren çıkmak istemiyor. Ekrana yukarıdan bir mesaj düşer, gözünüz kayar. Deneyim yarıda kalır. Web3'te hemen çıkma oranları Web2'ye göre çok düşük. GoArt'ta bir kullanıcı, ortalama 40 dakika evrende kalıyor. Bunu herhangi bir e-ticaret sitesinde yapmanız neredeyse imkansız."

"Ekonomik etkiden öncelikle yararlanacak sektörler e-ticaret ve perakende, turizm ve kültür, eğitim, oyun ve e-spor"

Metaverse'nin dünyada ve Türkiye'de ulaşması beklenen ekonomik büyüklüğe dair bilgiler de veren Soylu, CITI'nin geçen nisan ayında yayımladığı rapora göre, 2030 yılında metaverse'nin toplam hacminin 8 ila 13 trilyon dolar arasında değişeceğini söyledi.

Soylu, metaverse'nin 5 milyar kullanıcıya ulaşacağını belirterek, bu tahminlerin sadece VR gözlüklere bakılarak yapılmadığını, mobil tabana da bakıldığını, aksi halde bu sayının 1 milyarı aşamayacağını ifade etti.

Rapora göre, metaverse'nin masaüstü bilgisayardan, oyun konsollarından ve cep telefonlarından erişilebilen bir ortam sunacağına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Deloitte'un metaverse ekosisteminin Türkiye'ye olası ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini ortaya koyduğu Metaverse'nin Türkiye İçin Potansiyel Değeri araştırmasına göre, metaverse'nin Türkiye'ye potansiyel ekonomik katkısının 2035 yılına kadar 19,9 milyar dolar ila 37,5 milyar dolar arasında olabileceği öngörülüyor. Bu miktar, Türkiye'nin 2035 için öngörülen GSYH'sinin yüzde 1,3 ila 2,4'üne eş değer. Oluşacak bu ekonomik etkiden öncelikle yararlanacak sektörler e-ticaret ve perakende, turizm ve kültür, eğitim, oyun ve e-spor olarak gösteriliyor."