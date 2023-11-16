Michigan eyaleti 2040 yılına kadar yüzde 100 temiz enerjiye geçecek

Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:15

Güncelleme: 16.11.2023 - 14:15

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinden biri olan Michigan, kamu hizmetlerinin yüzde 100 temiz enerji kullanma taahhüdünü içeren mevzuatı kabul ederek bu alandaki 12. eyalet oldu.

Michigan Meclisi ve Senatosu tarafından onaylanan, yakın zamanda Vali Gretchen Whitmer (D-MI) tarafından imzalanacak olan yasa, Temiz Enerji Gelecek Planı olarak adlandırılıyor. Mevzuat, Michigan kamu hizmetlerinin 2029 yılına kadar elektriğin yüzde 15'ini rüzgar ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarından elde etmesini gerektiriyor. Bu hedef, daha sonra 2030 yılına kadar yüzde 50'ye, 2035 yılına kadar yüzde 60'a ve 2040 yılına kadar yüzde 100'e çıkacak.

Michigan aynı zamanda 2030 yılına kadar 2,5 gigavat (GW) enerji depolama standardını belirledi.

Clean Grid Alliance'ın bölgesel politika direktörü Peder Mewis, "Yer seçimi ve izinler, Michigan'da yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engel olmuştur ve bu paketteki reformlar, gelecek on yıllar boyunca eyalet genelinde milyarlarca dolarlık ekonomik kalkınmanın önünü açacak şekilde öngörülebilir ve istikrarlı bir izin ortamı sağlayacaktır" dedi.

Electrek'in aktardığı bilgilere göre Michigan Çevre Konseyi tarafından yapılan açıklamada tüketiciler için de enerji maaliyeti azalacak. Michigan Çevre Konseyi tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: "Sadece enerji verimliliği için harcanan her bir dolar, müşteriler için 4 dolarlık tasarruf sağlamaktadır."

Michigan Çevre Konseyi'nin baş politika sorumlusu Charlotte Jameson, "Bu cesur iklim mevzuatı, iklim değişikliğinin daha kötü etkilerini azaltmaya yardımcı olurken, elektrik faturalarında tasarruf etmemizi ve çocuklarımızı tehlikeli kirlilikten korumamızı sağlayacak" dedi.

Vali Whitmer da paket Senato'dan geçtikten sonra şunları söyledi:

"100 temiz enerji standardı, ailelere tasarruf sağlayacak enerji verimliliği kuralları, daha fazla güneş ve rüzgar enerjisi çiftliği kurmak için daha güçlü araçlarla, ekonomik ivmemizi geliştireceğimizi ve geleceğe hükmedeceğimizi biliyorum. Daha parlak geleceğimizi inşa edebilmemiz için temiz enerji paketimizi yakında imzalamayı dört gözle bekliyorum."

Michigan, Biden yönetiminin Enflasyon Azaltma Yasası'nın Ağustos 2022'de kabul edilmesinden bu yana sağladığı 21,3 milyar dolarlık yatırım ve 16.699 istihdam ile şu anda ABD'de temiz enerji yatırımlarında 3. sırada yer almaktadır.

Ancak eyaletin hala yapması gereken çok iş var: Yenilenebilir enerji kaynakları 2022 yılında Michigan'ın net elektrik üretiminin sadece %12'sini sağladı ve bu gücün yaklaşık üçte ikisini rüzgar oluşturdu."