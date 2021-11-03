Microsoft, metaverse ile ilgili yeni projesini duyurdu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 09:36

ABD’li teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz günlerde ismini 'Meta' olarak değiştireceğini açıklamış ve şirketin metaverse ile ilgili yeni projelerini kamuoyuna duyurmuştu.

Bu açıklamalar sonrası Microsoft’tan karşı adım geldi. Şirket metaverse dünyasını ofis yaşamına getirmeye hazırlanıyor. Corona virüsü salgınıyla beraber uzaktan çalışma modeli yaygın olarak tercih edilirken, video konferans uygulamaları da sıklıkla kullanılır oldu.

HAREKETLERİNİ SERGİLEYECEK

Microsoft, video konferans uygulaması Teams’te sanal ve gerçek dünyayı bir arada kullanacağını duyurdu. Buna göre Teams üzerinden toplantıya katılan çalışanlar, kamera görüntüsü yerine üç boyutlu avatarlarını ya da animasyonlarını kullanabilecek. Kişinin kendi hareketlerini avatar üzerinden sergileyebileceği bu yeniliğin, çalışanların kendilerini daha rahat hissetmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

250 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR

Teams ekibinin başındaki isim olan Jared Spataro, Financial Times’a yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde 250 milyon kişi Teams kullanıyor. Avatarların sunumu, metaverse elementlerinin gerçek olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: Sözcü