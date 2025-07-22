Microsoft, Xbox'a yeni özellikler getirecek sürümü yayınladı

Microsoft, Xbox Series X ve S için yeni bir test sürümü yayınladı. Şu anda herkese sunulmayan ancak ilerleyen dönemde kullanıma sunulacak bu özelliklerden biri oyun geçmişini görmeyi sağlayan yeni ve genişletilmiş bir imkan. Bunun yanında

Xbox'a yüklü olsa da Xbox'ın PC uygulamasından oyunlara erişmek.

XBOX'A YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR

Özellikler Xbox Series X ve S için yayınlanan Insider sürümünde erişime açıldı. Cihazlar arası oyunlara ulaşabilme imkanı Cloud Gaming sayesinde olacak. Bu PC tarafında oyunseverlerin yer kazanmasını sağlayacak. Çünkü Xbox'a yüklenen bir oyun PC'de oynanmak istendiğinde tekrar PC'ye yüklemeye gerek kalmayacak.

Öte yandan daha önce de Xbox'ın bu yıl bitmeden piyasaya sürmeyi planladığı ROG Xbox Ally cihazlarının fiyatları ortaya çıkmıştı. El konsolu için Microsoft Xbox ve Asus'un ROG markasıyla ortaklık kurulmuştu. Cihazın fiyatına ait bilgiler Asus'un sitesinde ROG Xbox Ally X için 899 euro, ROG Xbox Ally içinse 599 euro olarak yer alıyor ancak bu rakam güncellenebilir.