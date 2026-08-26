MIT geliştirdi: Gelecekte yaşanabilecek olası olayları tahmin edebiliyor

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları, şimdiye kadar görülmemiş olayları tahmin edebilen, etkileyebilecek olası bölgeleri ve zararı tahmin edebilen bir model geliştirdi.

OLUŞTURULAN HARİTALARIN İÇERİĞİ NEDİR?

Her harita iki tür faaliyet gerçekleştirebilmektedir. İlk olarak olayın muhtemel süresi ve şiddetine ilişkin tahminlerde bulunabilmektedir. İkinci olarak olası olayın oluşturabileceği şiddetin etkileyebileceği alanları da tahmin edebiliyor.

MEVCUT RİSK MODELLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİĞİ NEDİR? BU YAPAY ZEKA ARACINI GELİŞTİRİRKEN MÜHENDİSLERİN AMACI NEYDİ?

Mevcut risk modelleri, geçmişte yaşanmış büyük felaketlere bakarak gelecekte ne olabileceğini tahmin etmektedir. Ancak Chang ve Sapsis mevcut modellerin yalnızca geçmişte yaşanan olaylara dayanması nedeniyle yetersiz kaldığını belirtmektedir. Çünkü gelecekte, geçmişte hiç görülmemiş büyük bir olay meydana gelebilir.

Sapsis geliştirdikleri yaklaşımı açıklamak için Katrina Kasırgası'nı örnek vermektedir. Katrina Kasırgasının 30-40 yılda bir gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu tür olaylar için mevcut risk modellerinden yararlanılabilir. Ancak 100 yılda bir meydana gelebilecek kadar büyük bir Katrina'nın ne kadar güçlü olacağı, hangi bölgelerin etkileyeceği ve ne kadar büyük bir zarar verebileceği konusunda mevcut modeller yeterli bilgi sunmamaktadır. Geliştirilen yeni model ise geçmişte hiç yaşanmamış olsa bile, gelecekte meydana gelebilecek aşırı olayların nasıl gerçekleşebileceğini ve ne gibi etkiler yaratabileceğini önceden tahmin etmeyi amaçlamaktadır.