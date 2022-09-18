Mobil oyun pazarına Subway Surfers damga vurdu
Ağustos ayının en çok indirilen mobil oyunlarının listesi yayımlandı. Geçen ayın en çok oynanan oyunları arasında ise yıllar önceden gelenler var.
Sensor Tower her ay en çok oynan ya da hasılat yapan mobil oyunları listeliyor. Ağustos ayının en çok indirilen mobil oyunlarını yayımlayan şirketin ilk sırasında yıllar önce en çok oynanan ve çok popüler olan Subway Surfers da var.
PUBG Mobile'ın eski popülerliğini kaybettiğini gördüğümüz listeye göre Garena Free Fire, yükselişte. İşte en popüler mobil oyunların listesi:
Ağustos ayında en çok indirilen mobil oyunlar
App Store ve Google Play Store değerlendirildiğinde bütün oyun mağazalarında en çok oynanan oyunlar sırasıyla şu şekilde oldu; Subway Surfers, Stumble Guys, Garena Free Fire, GT Car Stunt Master 3D, Candy Crush Saga, Ludo King, Roblox, Save the Doge, School Party Craft, Snow Race.
App Store tarafına baktığımızda en çok oynan oyunlar, Subway Surfers, Stumble Guys, Survivor!.io, Roblox, Fishdom, Tower of Fantasy, PUBG Mobile, Honor of Kings, Call of Duty: Mobile, Candy Crush Saga oldu.
Google Play Store tarafında ise Subway Surfers, Stumble Guys, Garena Free Fire, GT Car Stunt Master 3D, Ludo King, Candy Crush Saga, Save the Doge, School Party Craft, Snow Race, Roblox.
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