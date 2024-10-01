Modern çağın büyük tehlikesi: Siber güvenliğinizi nasıl artırabilirsiniz?

Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:56

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:56

Günümüz dijital dünyasında, teknoloji hayatımızın her alanında büyük bir rol oynuyor. Ancak bu gelişmeler, beraberinde siber tehditlerin artmasına da yol açıyor. Hem şirketleri hem de bireyleri hedef alan bu saldırıların amaçları arasında hassas verilerin çalınması, fidye saldırıları ve bilgi sızıntıları yer alıyor.

“BASİT ADIMLAR İLE SİBER GÜVENLİĞİ ARTIRMAK MÜMKÜN”

“Siber Güvenlik Farkındalık Ayı” vesilesiyle açıklama yapan Özel bir siber güvenlik şirketinin Türkiye Genel Müdürü Artuğ Tikiç, dijital güvenliğin artırılması adına bir dizi açıklama yaptı.

Siber güvenlik alanında korunmanın en önemli yollarından birinin güçlü şifreler olduğu belirten Tikiç, “Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyip karmaşık hale getirmeye özen gösterin; bu, güvenliği arttırmak için mümkün olan en etkili adımlardan biri. Ayrıca, hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için iki faktörlü kimlik doğrulamasını (2FA) etkinleştirmek de önemli. Bunun yanı sıra, kimlik avı saldırılarına ve şüpheli postalar karşı da dikkatli olmalısınız. İşletim sistemlerinizi, uygulamalarınızı ve antivirüs yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyerek olası güvenlik açıklarını kapatabilirsiniz. Son olarak, Wi-Fi ağınızı güçlü bir şifre ile koruyup uzaktan yönetimi devre dışı bırakmayı unutmayın. Bu basit adımlar, siber güvenliğinizi büyük ölçüde arttıracak. Siber güvenlik herkes için her yaşta öğrenilmesi gereken bir konu haline geldi. Bu konuda eğitim almak önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.



