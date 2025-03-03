MOVA’nın akıllı robotlarından hangisi sana uygun: MOVA S10 veya S10 Plus

Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:54

Güncelleme: 03.03.2025 - 14:54

Robotlar sadece iş dünyasını değil, evleri de kontrol altına alıyor. Günlük temizlik rutinleri, artık robot süpürgelere emanet ediliyor. Yüzlerce seçenek arasında kalan tüketicilerin çağrısına koşan akıllı temizlik çözümleri markası MOVA ise S10 ve S10 Plus modelleriyle kullanıcılarına farklı zemin tipleriyle uyumlu seçenekler sunuyor.

BENZER AMA FARKLI MODELLER: S10 VE S10 PLUS

Modeller birbirine benzer gibi görünse de, birini diğerine kıyasla daha uygun hale getirebilecek farklılıklar bulunuyor. Bu da kullancıların kendi ihtiyacına uygun ürünü seçmesini mümkün kılıyor.

Her iki model de güçlü 7.000Pa emiş gücü sunuyor. Mobilya ve nesnelerin etrafında dolaşarak verimli bir şekilde temizlik yapmasını sağlayan 3D Adapt Akıllı Engel Kaçınma özelliğiyle donatılan her iki model de kullanıcılarına, yiyecek kırıntılarını, evcil hayvan tüylerini, tozları ve kirleri etkili bir şekilde temizleyebilmelerini sağlayan VibroTurbo™ paspaslama sistemi sunuyor.

RoboSwing™ paspaslama teknolojisiyle ise köşelerdeki verimliliği %15 artırarak uçtan uca temizliği mümkün kılıyor.

KULLANICILAR, ZAMAN VE EMEKTEN TASARRUF EDİYOR

MOVA’nın işlevsellik açısından oldukça benzer olan S10 serisi, makul fiyat yelpazesinde üstün bir performans sunuyor. Serideki modeller arasındaki farklar, toz torbasının boyutu ve kendi kendine boşaltma istasyonunun bulunup bulunmamasından kaynaklanıyor. MOVA 10 Plus, 4 litre E12 toz torbasını destekleyen, kendi kendine boşalan bir istasyonla birlikte geliyor ve toplanan tozu 90 güne kadar otomatik olarak aktarabiliyor. Bu özelliğiyle temposu yoğun olan veya daha az bakım yapmayı tercih eden kullanıcıları zaman ve emekten tasarruf ettiriyor. Otomatik boşaltma işlevi bulunmayan MOVA S10’un ise her temizleme döngüsünden sonra manuel olarak boşaltılması gerekiyor.

HANGİ MODELİ SEÇMELİSİNİZ



S10 Plus: Toz haznesini sık sık boşaltma zahmetinden kaçınan ve temizlikte daha az müdahale gerektiren bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, S10 Plus ideal bir seçimdir. Yoğun çalışanlar veya bakımı en aza indirmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

S10: Biraz daha para biriktirmek istiyorsanız ve toz haznesini elle boşaltmayı dert etmiyorsanız, S10 harika bir değer sunar. S10 Plus ile aynı güçlü emiş ve paspaslama özelliklerini sunar ve bu da onu otomatik boşaltma özelliğine ihtiyaç duymayanlar için uygun maliyetli bir seçenek haline getiriyor.

"KARARSIZ KALAN TÜKETİCİLER, SEÇİMİNİ GÜNLÜK TEMPOLARINA GÖRE YAPMALI"

Genç çiftler veya tek başına yaşayanlar için ideal bir yardımcı olarak öne çıkan MOVA S10 serisi, evin temiz tutulmasında oyunun kurallarını değiştiriyor. Gelişmiş özellikleriyle, temizlik rutinini otomatikleştiriyor. S10, tüm temel temizleme özelliklerinin yanı sıra, uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için de tercih sebebi oluyor. İki süpürge arasında kalanların günlük tempolarına göre seçim yapabilir.

MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/