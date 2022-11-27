Musk'ın kafasını keçi gövdesine 600 bin dolara yerleştirdiler!

27 Kasım 2022 Pazar, 13:47

Elon Musk geçen yıl özellikle kripto para borsası hakkında paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Kripto para borsası hareketlendiren Musk'a yatırımcılardan 600 bin dolarlık hamle geldi.

ELON MUSK'IN HEYKELİNİ İNŞA ETTİLER

Elon Musk'ın başını bir keçi bedeniyle birleştiren Elon Goat Token Twitter hesabından paylaşılan heykel, dikkat çekmeyi başardı. Konu hakkında Musk'tan henüz bir paylaşım gelmezken video Twitter'da binlerce kişiye ulaştı.

Elon Goat Token isimli kripto para girişimcisi, Musk'ın dikkatini çekmek için 600 bin dolar değerinde bir heykel inşa etti. 5 bin 400 kilogram, 9 metre yüksekliğinde olan bu heykel aynı zamanda bir roketin üstende konumlandırıldı. Devasa heykel Tesla genel merkezine gönderildi.