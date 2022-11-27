Musk'ın kafasını keçi gövdesine 600 bin dolara yerleştirdiler!
Elon Musk'ın geçen yıl borsayı hareketlendiren paylaşımlarıyla gündemdeydi. Bu paylaşımlar Musk adına 600 bin dolarlık bir heykel inşa edilmesine yol açtı.
Elon Musk geçen yıl özellikle kripto para borsası hakkında paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Kripto para borsası hareketlendiren Musk'a yatırımcılardan 600 bin dolarlık hamle geldi.
ELON MUSK'IN HEYKELİNİ İNŞA ETTİLER
Elon Musk'ın başını bir keçi bedeniyle birleştiren Elon Goat Token Twitter hesabından paylaşılan heykel, dikkat çekmeyi başardı. Konu hakkında Musk'tan henüz bir paylaşım gelmezken video Twitter'da binlerce kişiye ulaştı.
Elon Goat Token isimli kripto para girişimcisi, Musk'ın dikkatini çekmek için 600 bin dolar değerinde bir heykel inşa etti. 5 bin 400 kilogram, 9 metre yüksekliğinde olan bu heykel aynı zamanda bir roketin üstende konumlandırıldı. Devasa heykel Tesla genel merkezine gönderildi.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- Dört bir yandan bu köye akın ediyorlar
- Can Selçuki: AKP'ye destek mum gibi eriyor
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Dört tabutun içinde esrar ele geçirildiği ortaya çıktı
- Cumhuriyet yazdı, o isimler uçtu
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti