Elon Musk eleştirilere yanıt verdi: Twitter’ın politikasını açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı.

Twitter’a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz- nefret tweet’leri ve para kazanma özelliği kaldırılacaktır. Twitter’a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir. Özel olarak aramadığınız sürece tweet’i bulamayacaksınız. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine geri getirildi. Trump’ın kararı ise henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.