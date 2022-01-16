NASA astronot arayışına girdi: Kriterler değişti

16 Ocak 2022 Pazar, 10:30

Rapor, NASA’nın astronot birliğinin yaklaşık 150 kişiden 44’e düştüğünü ortaya çıkarırken; insanları Ay’a ve Mars’a göndermeye hazırlanan ajans yetkilileri, bu kadronun çok küçük olduğundan endişe ediyor.

Sözcü'nün haberine göre; ajans, bir süredir bu endişeleri taşıyor. Mart 2020’de NASA, genişleyen misyon yelpazesini kapsayacak yeni kâşiflere ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

Uzay ajansı henüz bir sonraki işe alım sürecini başlatmadı, ancak iş ilanlarının yayınlanması an meselesi.

NASA’nın iş gereksinimleri, ilk astronotların 1959’da işe alınmasından bu yana önemli ölçüde değişti. İlk çalışanların yedisi de askeri test pilotlarıydı. Bu, Başkan Eisenhower’ın seçim sürecini basitleştirmek için getirdiği bir kriterdi.

KRİTERLER DEĞİŞTİ

Başvuru sahiplerinin en az bin 500 saatlik uçuş süresine ve bir lisans derecesi veya eşdeğerine ihtiyacı vardı. Ayrıca 40 yaşın altında, fiziksel durumunun mükemmel ve 180 cm’den kısa olmaları gerekiyordu. Bu kriterler; Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden sadece 108 kişilik bir aday havuzu oluşturdu. Bir dizi sınav sonunda da yediye düştü.

Bugün, bu kriterlerin çoğundan vazgeçilmiş durumda ama aynı zamanda yeni farklı kriterler geldi. Bu kriterlerin bazıları şu şekilde: