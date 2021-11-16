NASA çarpıcı görüntüleri paylaştı: Aralarında İstanbul da var

16 Kasım 2021 Salı, 14:08

NASA, aralarında İstanbul'un da yer aldığı bir dizi büyük kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) gece kaydedilen görüntüler, şehirleri aydınlatan yapay ışıkların analiz edilmesini sağlıyor ve kentlerin gelişim süreçlerine dair ipucu veriyor.

NASA'nın fotoğraflarını inceleyen, ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden araştırmacı Christopher Small, gece görüntülerinin gelişmişlik seviyelerini analiz etmede çok işlevli olduğunu belirtiyor.

'KENTLERİN GELİŞİM SÜRECİNE IŞIK TUTABİLİR'

Bilim insanı Dünya'nın görüntülerini analiz ederken çeşitli kentsel alanlarda kullanılan farklı aydınlatma türlerini sınıflandırıyor. Ona göre farklı türdeki şehir ışıkları ve bunların göreceli parlaklığı kentlerin gelişim süreçlerine ışık tutabilir.

İstanbul'dan Londra'ya, Kuveyt'ten Singapur'a, 18 şehrin UUİ'den çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüsünü montajlayan NASA, fotoğtafları çevrimiçi ortamda halka açtı.

Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamaya göre Small bu fotoğrafların her birini aynı renk sıcaklığına denk gelecek şekilde düzenledi. Bu da şehir ışıklarının doğrudan karşılaştırılabilmesine olanak tanıdı.

NASA'ya göre fotoğraflardaki turuncu ve sarı renkler yüksek basınçlı sodyum ışıklarına işaret ediyor. Örneğin ABD'nin Chicago kenti, turuncu bir parıltıyla karakterize edildi.

Kuveyt'in aynı ismi taşıyan başkenti ise açık sarı ve yer yer yeşil görünüme sahip. Bunun da cıva buharlı sokak lambalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Özellikle Abdullah Mübarek Al-Sabah gibi yeni gelişen mahallelerdeki aydınlatmalar şehre yeşil rengini veren ana kaynaklardan olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL'DA SARI VE TURUNCU IŞIK HAKİM

NASA'nın açıklamasında, Fransa'nın başkenti Paris'in de birçok farklı rengi barındırdığı vurgulanıyor:

Paris ve Kuveyt, çok farklı renkler ve mekansal konfigürasyonlar sergiliyor. Paris'teki ışık, neredeyse tamamen sokak lambalarından geliyor. Bunlar öncelikle sarı, ama aynı zamanda mavi ve yeşili de içeriyor.

İstanbul'un genelinde ise turuncu ve sarı ışık hakim. Özellikle iç kısımlarda açık sarı ve yeşil bölgeler göze çarpıyor.

Small, "Farklı aydınlatma türlerinin parlaklığı ve rengi, kentsel gelişimin biçimi ve işleviyle ilgili çeşitli altyapı türlerini ayırt etmemizi sağlayabilir" diyor.

NASA'ya göre ise bu analizler, şehirlerin nerede olursa olsun benzer gelişim süreçlerini takip ettiğini gösteriyor.

-Independent Türkçe