NASA, dünyadan 150 ışık yılı uzakta su buharı keşfetti

18 Ocak 2022 Salı, 00:00

Gökbilimciler TOI-674 b adlı bir ötegezegende su buharı tespit etti.

Kansas Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Jonathan Brande, "TOI-674 b'de su buharı gördüğümüzü düşünüyoruz, bu gerçekten heyecan verici" dedi.

TOI-674 b, Dünya'dan 150 ışık yılı uzaklıkta, Antlia Takımyıldızı'nda yer alıyor. NASA'ya göre gezegen, astronomik ölçüler söz konusu olduğunda "yakın" diye nitelenebilir.

Ayrıca "süper Neptün" diye sınıflandırılan gezegenin kütlesi Dünya'nınkinden 23 kat fazla.

Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerinden biri olan Neptün'den daha büyük gezegenler "süper Neptün" diye sınıflandırılıyor. TOI-674 b'nin kütlesinin Neptün kütlesinin yaklaşık 1,3 katı olduğu belirlendi.

Gezegen, ona ev sahipliği yapan yıldıza çok yakın bir konumda yer alıyor. Yıldızın etrafındaki dönüşünü iki günden az bir sürede tamamlayan gezegende sıcaklıklar 360 dereceye ulaşıyor.

Araştırmacılara göre bu türden bir gezegene nadiren rastlanıyor. Zira Neptün'nden büyük olup da yıldızına bu kadar yakın bir noktada bulunan ve buna rağmen atmosferini koruyabilen yalnızca birkaç gezegen var.

Bu nedenle araştırma ekibi, TOI-674 b'nin aslında yıldızına daha uzak bir bölgede doğduğunu ve zaman içinde şu anda bulunduğu yere göç ettiğini tahmin ediyor.

Araştırmacı Brande, "Neptün büyüklüğünde veya ondan biraz daha büyük gezegenler bu yörüngelerde çok nadir görülür. Gökbilimciler bu bölgelere Neptün çölü adı verir" ifadelerini kullandı:

"Bu bölgedeki gezegenler çok nadirdir ve bunların birçoğu yıldız radyasyonu nedeniyle atmosferlerini kaybeder."

Araştırmacılar, TOI-674 b'nin atmosferinin ne kadar su buharı içerdiğini henüz tam olarak belirleyemedi.

Hakemli bilimsel dergi Astrophysical Journal'da yayımlanan araştırma, NASA'nın teleskoplarından gelen verilerle yapıldı.

Araştırmada Hubble Uzay Teleskobu, Spitzer Uzay Teleskobu ve ötegezegen avcısı TESS teleskobunun verileri kullanıldı.

Araştırmacıların aktarımına göre gezegenin kendisi yakın zamanda TESS tarafından keşfedildi ve daha sonra Hubble aracılığıyla incelendi.

Spitzer'in 2020'de emekli olmadan önce kaydettiği veriler de gezegende su buharı olduğuna dair kanıt bulunmasında rol oynadı.

Öte yandan, bu buharının keşfi, TOI-674 b'yi potansiyel olarak yaşanabilir bir aday kılmıyor. Zira gezegendeki sıcaklıklar yaşam için elverişsiz koşullar yaratıyor.

Ancak bilim insanları bu gezegeni inceleyerek yıldız sistemlerinde gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair ayrıntılı bilgiler elde edebileceklerini umuyor.

NASA'ya göre geçen ay fırlatılan ve son derece güçlü olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu, hem TOI-674 b hem de diğer ötegezegenlerle ilgili karanlık noktaları aydınlatacak.

Kaynak: Independent Türkçe