NASA, 'gezgin' ateş topunu görüntüledi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:30

NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi, meteor kameralarının ateş topunun görüntülerini yakaladığını açıkladı.

Salı gecesi yaşanan uzun yolculuğun Alabama, Georgia ve Tennessee eyaletlerinden açıkça gözlemlenebildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu ateş topu, bizim 'Dünya’yı sıyıran göktaşı' dediğimiz türden bir meteordu" ifadelerine yer verildi.

Dünya’yı sıyıran (Earthgraze) göktaşları, gezegenin üst atmosferinde uzun bir rota izleyen ve sonra yeryüzüne düşmeden atmosferi terk eden parlak meteorları tanımlıyor.

Bu meteorların havada parçalandığı veya patladığı durumda parçaları yeryüzüne düşebiliyor.

NASA, bu nedenle olayı "Onu görecek kadar şanslı olanlar için nadir rastlanır bir meteor gözlemi" diye niteledi.

ATEŞ TOPU NEDİR?

Atmosfere girdiğinde parlak kıvılcımlar saçan büyük meteorlar, genellikle "ateş topu" diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre Dünya atmosferine her gün ateş topu niteliğinde binlerce göktaşı giriyor.

Ancak bunların büyük kısmı, okyanuslarda ya da ıssız bölgelerde beliriyor veya gün ışığı nedeniyle göze çarpmıyor.

Kaynak: Independent Türkçe