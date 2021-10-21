NASA gösterdi: Gelecekteki uzay yolculukları nasıl olacak?

21 Ekim 2021 Perşembe, 12:45

Mars’taki uzay aracı Perseverance’a dair çok sayıda görüntü yayımlayan ve uzay araçları adına açılan sosyal medya hesaplarını aktif kullanan NASA, bilimsel keşiflerin kendisi kadar, bunların kamuoyunda yarattığı algıyı da önemsediğini göstermişti.

Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin hazırladığı yeni video, bu durumun gelecekteki uzay keşifleri için de geçerli olacağını gözler önüne serdi:

Geleceğin Vizyonu adı verilen videoda Ötegezegen Seyahat Bürosu adı verilen kurgusal bir acente aracılığıyla gidilen, aralarında Ay ve Venüs gibi yakın gök cisimlerinin de yer aldığı kozmik tatil yerleri konu edildi.

NASA’nın açıklamasında görüntülerle ilgili, "Yolculuğa çıkacak kaşifler ve ilham kaynakları en az uzay roketleri ve uydular kadar önemlidir" ifadeleri yer aldı.

Uzay ajansı daha önce de uzay seyahatlerinin konu edildiği bir dizi poster tasarlamış ve bunları internet sitesinde yayımlamıştı.

Yeni video da Mars'tan cüce gezegen Ceres'e ve diğer yıldız sistemlerinde bulunan ötegezegenlere kadar bir dizi gök cisminin resmedildiği o posterlerden ilham aldı.

Bilim insanları bu gök cisimlerinden bazılarını diğerlerinden daha iyi tanıyor. Yine de bu gök cisimlerinin hepsi gerçekten var.

Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda söz konusu videonun yeşil perde önünde nasıl çekildiğini gösteren kamera arkası görüntüler de bulunuyor:

"NASA şimdilik fantastik görünen bu insanlı keşiflere Artemis göreviyle başlamayı planlıyor. Bu görevle uzay ajansı, insanları Ay'a yeniden götürecek ve orada bir üs kuracak."

Uzay ajansı Ay’a ilk mürettebatlı görevi 2024’te başlatmayı planlıyordu. Ancak daha sonra, çalışmaların bu tarihe yetişmeyeceği anlaşıldı.

NASA Genel Denetim Ofisi’nden gelen açıklamayla görevin 2 yıl daha gecikebileceği duyuruldu.

Kaynak: Independent Türkçe, CNET, NASA