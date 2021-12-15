NASA Güneş’e ilk teması gerçekleştirdi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait bir uzay aracının korona olarak bilinen Güneş atmosferine girerek resmi olarak ilk teması gerçekleştirdiği açıklandı.
Amerikan Jeofizik Birliği’nin salı günü düzenlenen toplantısında, Güneş ile ilk resmi temasın gerçekleştiği duyuruldu. Associated Press’in (AP) haberine göre, Parker Solar Probe isimli uzay aracının nisan ayında Güneş atmosferinden geçtiği belirtildi.
Bilim insanları, nisan ayında gerçekleşen temasın verilerini elde edip doğrulamanın birkaç ay sürdüğünü söyledi. John Hopkins Üniversitesi Proje Bilimcisi Nour Raouafi, AP’ye verdiği demeçte, temasın heyecan verici olduğunu dile getirdi.
Raouafi, Güneş’in beklenilenden daha tozlu olduğunu söylerken bu temasın bilim insanlarının Güneş rüzgarlarının kökenini anlamalarına yardımcı olacağını ifade etti.
AĞUSTOS’TA İKİNCİ TEMAS
Parker uzay aracının 2018 yılında fırlatıldığı ve Güneş atmosferini oluşturan sınırı ilk geçtiğinde Güneş merkezinden 13 milyon kilometre uzakta olduğu kaydedildi.
Parker’ın ağustos ayında bir kez daha Güneş’e temas ettiği fakat bilim insanları, verilerin analizi için daha fazla zaman gerektiğini bildirdi. Uzay aracının 2025 yılına kadar Güneş görevine devam edeceği öğrenildi.
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