NASA, 'lav gölünü' gözler önüne serdi: Cam gibi!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:56

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:56

NASA, Jüpiter'e yönelik çalışmalarını sürdürürken, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeninin yörüngesinde yer alan Juno, Jüpiter'in uydusu Io'nun 1500 kilometre kadar yakınından geçti.

JÜPİTER'İN UYDUSUNDAKİ LAV GÖLÜ İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN KAYDEDİLDİ

Geçen yılın aralık ayı ve bu yılın şubat aylarını kapsayan bu seyahatte ise kayde değer görüntüler yakalandı. Io'nun şimdiye kadarki en yakın görüntüsü bu sayede kaydedildi.

Juno, yüzlerce aktif yanardağa sahip Io'daki bir lav gölünü de soğurken kaydetmeyi başardı. Juno görevinin başında bulunan araştırmacı Scott Bolton, konu hakkındaki basın toplantısında "Io volkanlarla dolup taşıyor ve bunlardan birkaçını faaliyet halinde yakaladık" dedi.

Io yüzeyinin altındaki magma odasının üstünde yer alan Loki Patera adlı lav gölü yıllardır bilim insanları tarafından merakla takip ediliyor. 200 kilometre uzunluğundaki bu gölün merkezinde soğuyan lav kaydedilirken bunu çevreleyen şeyin muhtemelen eriyen magma olduğu belirtildi.