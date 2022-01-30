NASA, uzaylıların yaşaması muhtemel 5 bin gökcismi keşfetti
NASA'nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (Transiting Exoplanet Survey Satellite -TESS) uzay teleskobu, 5 bin ilgi çekici cisim keşfetti.
2018'den beri büyüyen kataloğa yalnızca geçen yıldan bu yana 1600 cisim daha eklendi. Uydu, ABD'nin Florida eyaletinden bir SpaceX roketiyle fırlatılmıştı.
TESS, gökbilimciler tarafından belgelenen yaklaşık 3 bin 700 ötegezegenin büyük bölümünü keşfeden öncülü Kepler uzay teleskobunun çalışmalarını devam ettirecek şekilde tasarlanmıştı.
Bu cisimlerin bir tür uzaylı yaşamı barındırması muhtemel. NASA bu cisimleri TOI'ler veya Tess İlgi Çekici Nesneler (Tess Objects of Interest -TOI) olarak adlandırıyor.
MIT'de doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanı Michelle Kunimoto, açıklamasında "Geçen yıl bu zamanlar TESS, 2 bin 400'den fazla TOI bulmuştu. Bugün TESS bu sayının iki katından fazlasına ulaştı; bu, görevin ve tüm ekiplerin yeni gezegenler için verileri didik didik araştırdığının büyük bir kanıtı. Gelecek yıllarda daha binlercesini görmek için can atıyorum!" ifadelerini kullandı.
TESS'in aramalarına başladığı Nisan 2018'den bu yana şimdiye dek 176 TOI'in gezegen olduğu doğrulandı.
Şu anda TESS, gökyüzünün daha önce Kepler ve K2 görevlerinde gözlemlenen bölgeleri de dahil, Kuzey Yarımküre ve ekliptik düzlemi (Dünya'nın Güneş'in çevresinde izlediği yörünge -ed.n.) gözlemliyor.
TESS görevlerinde 2025'te yapılacak geliştirmelerle daha fazla gezegen adayının ortaya çıkarılacağı umuluyor.
TOI yöneticisi Katharine Hesse, "Genişletilmiş görevin ilk yılına ait verilerle, ana görev sırasında tespit edilen TOI'lara düzinelerce ek aday bulduk. Genişletilmiş görevin geri kalanında ve gelecek yıllarda TESS'le kaç tane çok gezegenli sistem bulabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor" dedi.
Kaynak: Independent Türkçe
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