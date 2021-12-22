NASA yayınladı: Jüpiter'in uydusundan yayılan hayalet sesleri yayınladı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter'in uydusu Ganymede'den yayılan sesleri yayınladı.
NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.
Keşif uydusu son olarak, Ganymede'e yakın bir uçuş gerçekleştirdi ve Waves (dalga) aracıyla uydunun elektromanyetik dalgalarını kaydetti.
Dalgaların frekansı NASA tarafından ses aralığına kaydırıldığında, uzayda yankılanan ürkütücü sesler ortaya çıktı.
Juno’nun baş araştırmacısı Scott Bolton “Bu film müziği, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Ganymede'nin yanından geçerken, sanki sizinle birlikte gidiyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak kadar vahşi. Dikkatli dinlerseniz, Ganymede’nin manyetosferinin başka bir bölgesine girişi temsil eden, kaydın merkezindeki yüksek frekanslarda ani değişimi duyabilirsiniz.” dedi.
Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. En büyükleri olan Ganymede ise Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim.
-HaberGlobal
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