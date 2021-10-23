NASA’dan heyecan yaratan duyuru: Görev 2022’de başlıyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay görevinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Buna göre insansız uçuş denemeleri Şubat 2022'de başlayacak.
NASA, insanlığı 50 yılı aşkın zaman sonra yeniden Ay’a taşıyacak görevle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.
NASA’dan yapılan açıklamada, Ay görevi için insansız uçuş denemelerinin Şubat 2022’de başlayacağı belirtildi. Artemis 1 adı verilen görev, Orion kapsülünün son test aşaması olarak görülüyor.
12 ASTRONOT AYAK BASTI
NASA, söz konusu tarihe kadar bir dizi deneme daha yapacak. Bu denemeler arasında arayüz ve iletişim sistemlerinin test edilmesi ile kıyafet denemeleri bulunuyor.
NASA’nın 1969-1972 yılları arasındaki görevleri sırasında toplam 12 astronotun Ay yüzeyine ayak bastığı belirtiliyor.
EKİPTE 9 KADIN 9 ERKEK VAR
NASA geçtiğimiz aylarda Ay görevine katılacak astronotların isimlerini açıklamıştı. 9 kadın ve 9 erkekten oluşan ekibin isimleri şöyle:
Joseph Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Warren Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole A Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins, Stephanie Wilson.
Kaynak: Sözcü
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