NASA'dan Mars'a gidecek astronotlara uygun tuvalet tasarlama yarışması

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), girişimcilere ve mucitlere, Mars'a dokuz aylık bir yolculuk yapacak olan astronotların kullanacağı bir tuvalet tasarlamaları için çağrı yaptı. Söz konusu yarışma NASA'nın Teksas merkezli kitle kaynaklı platform HeroX ile ortaklaşa yaptığı bir kampanyanın ardından doğdu.

“Atığın Katığa Dönüştürülme Mücadelesi” (Waste to Base Challenge) olarak adlandırılan kampanya kapsamında, yarışmacılardan atık yönetimine ilişkin dört kategoride yaratıcı fikirler üretmesi isteniyor. Bu kategoriler ise şu şekilde: dışkı atığı, çöp, köpük paketleme ve karbondioksit işleme.

KAZANANLARA BİN DOLAR VERİLECEK

Yarışmanın kazananlarının her birinin bin dolar dolar alacağı ve en iyi fikirlerden bazılarının Mars'a seyahat edebilecek gelecekteki NASA teknolojisine dahil edilebileceği belirtildi.

Bununla birlikte NASA, gelecekteki bir Mars görevinde kullanılabilecek bir dizi atık yönetimi çözümü arıyor ve halka yöneliyor. Daha önceleri uzay ajansı, projeleri ihaleye çıkarır ve büyük mühendislik şirketleri teklif verirdi. Ancak, NASA son yıllarda HeroX platformunu halkın uzaya olan ilgisini artırmak için kullanıyor.

Bir Mars görevini desteklemek için tedarik gemilerinin lojistiği çok zor olduğundan, uzay aracının mümkün olduğunca verimli ve kendi kendine yeterli olması gerekiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir HeroX sözcüsü, "Asıl zorluğu, farklı atıkları itici gazlara ve ihtiyaç duyulan diğer faydalı malzemelere dönüştürmek oluşturuyor" dedi.

Diğer taraftan, mükemmel derecede verimli bir geri dönüşüm üretilmesi olası görünmüyor ancak NASA, çok az atık üreten bir döngü oluşturmasını umuyor.

Öte yandan, yarışanın ABD'nin herhangi bir yaptırımı bulunmayan 18 yaş üstü bireylere açık olduğu belirtildi. Her ülkeden katılımcılara açık olan yarışmada istenirse bireyler takımlar halinde rekabet edilebilecek.

Kaynak: NTV