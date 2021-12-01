NASA'dan yeni gezegen keşfi: Bir yıl 16 saat sürüyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:12

Yeni duyurulan ötegezegen (Güneş Sistemi’nin dışında), bilim insanlarının "sıcak Jüpiterler" olarak adlandırdıkları bir kategoriye ait. Gökbilimciler, bugüne kadar 400'den fazla sıcak Jüpiter tespit etmiş olsa da, araştırmacılar hiçbirinin TOI-2109b gibi olmadığını söylüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir ötegezegen bilimcisi Avi Shporer, "Her şey onun bir gezegen olmasıyla tutarlı ve çok ilginç nadir bir şeye sahip olduğumuzu da fark ettik" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık beş katı olan ve sadece 16 saat içinde yıldızının etrafında dönen gezegenin 10 milyon yıl sonra orada olmayabileceği söylendi.