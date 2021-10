NASA'nın 12 yıl sürecek yeni uzay görevine sayılı saatler kaldı

14 Ekim 2021 Perşembe, 00:00

Lucy isimli uzay aracı, şimdiden kamuoyunun ilgisini üzerine çekiyor. Göreve sayılı günler kala uzmanların katılımıyla halka açık çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlıyor.

Tam 12 yıl sürmesi planlanan göreve dair ayrıntılar da giderek netleşiyor. İşte Lucy görevi ve tüm bilinenler…

FIRLATMA CANLI YAYIMLANACAK

Gaz devi Jüpiter’in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini incelemek üzere 12 yıllık bir göreve çıkacak Lucy uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacak.

Atlas V roketiyle gerçekleşecek fırlatmanın Türkiye saatiyle 12.30’da yapılması planlanıyor.

Öte yandan NASA hava durumundaki olası değişiklikler vb. koşullara göre bu saatin değişebileceğini belirtiyor.

Fırlatma, NASA’nın internet sitesinden, sosyal medya kanallarından ve Space.com üzerinden canlı yayımlanacak. Yayın, fırlatmadan yarım saat önce başlayacak.

Öte yandan NASA 13 Ekim’den itibaren, gezegenbilimcilerin ve mühendislerin katılımıyla görevle ilgili bilgilerin paylaşıldığı çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu etkinliklerin de aynı kanallardan canlı yayımlanacağını belirten uzay ajansı, fırlatmaya sahne arkasından katılmak ve ekip üyeleriyle gerçek zamanlı sohbet etmek isteyenlerin Eventbrite internet sitesinden ücretsiz kayıt olabileceklerini bildirdi.

UZAY ARACI HANGİ ASTEROİTLERİ ZİYARET EDECEK?

NASA’dan gelen açıklamada "12 yıllık görevi boyunca Lucy, rekor sayıda asteroit keşfedecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada uzay aracının Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak’ta yer alan bir göktaşının ve Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçeceği belirtildi.

Söz konusu görev için farklı özellikler taşıyan asteoritler seçildi. Bu göktaşları arasında C tipi (kondrit, kil ve silikattan yapılmış yaygın asteroitler), D tipi (organik moleküller açısından zengin asteroitler) ve P tipi (organikler açısından zengin olduğu düşünülen ve Dünya’da örneği bulunmayan asteroitler) diye sınıflandırılan göktaşları yer aldı.

Lucy, bu bölgelerdeki asteroitleri ziyaret eden ilk uzay aracı olacak. NASA yetkilileri, "Lucy bize gezegenleri oluşturan ilkel cisimlerin çeşitliliğini ilk kez gösterecek" diye konuştu.

"LUCY GÖKYÜZÜNDE ELMASLARLA"

Uzay aracı ismini insanın kalıntıları bulunan en eski atasından alıyor. 1974'te bugünkü Etiyopya'da bulunan ve yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen primat Lucy, Australopithecus afarensis türünden yetişkin bir dişiydi.

Söz konusu primat da ismini The Beatles'ın "Lucy in the Sky with Diamonds (Lucy Gökyüzünde Elmaslarla)" sözlerini içeren 1967 tarihli ünlü şarkısından almıştı.

LUCY GÖREVİNİN AMACI NE?

NASA yetkilileri uzay aracının Güneş Sistemi’nin doğuşuna dair önemli bilgiler sağlayacağını umuyor. İşte bu nedenle araç, insanlığın doğuşuna dair eşsiz bilgiler sağlayan primat Lucy’yle aynı ismi paylaşıyor.

Görev ekibine liderlik eden Harold Levison, "Bu asteroitler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve Güneş Sistemi’nin nasıl geliştiğini anlamamızı sağlayacak" diyor ve ekliyor:

Bu bilimsel değeri açısından göktaşları, gerçekten gökyüzündeki elmaslar gibi.

Lucy'nin uzun yolculuğu onu en az 8 farklı asteroide götürürken uzay aracı Dünya’nın yer çekimi kuvvetinden de yararlanacak. Bu amaçla Güneş Sistemi’nin dış kısmına varmadan önce ve sonra birçok kez Dünya’nın yakınından geçecek.

Bu rota, uzay aracını türünün ilk örneği kılıyor. Zira Lucy, Güneş Sistemi’nin dışından Dünya'ya uçacak ilk uzay aracı olacak.

Kaynak: Independent Türkçe