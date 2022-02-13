NASA'nın 4 uydusu yanlışlıkla havaya uçuruldu

13 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Şirketin başındaki Chris Kemp, dün başarısız bir fırlatmada 4 küçük CubeSat'ı imha etti.

Kemp, paylaştığı tweette "Bugünkü uçuşta bir sorun yaşadık" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; müşterimizin yüklerini teslim edemediğimiz için çok üzgünüm. Verileri inceleyen ekiple birlikteyim ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla bilgi sağlayacağız.

Görünüşe göre sorun, 13 metrelik roketin üst kademesinin güçlendiricisinden ayrılma şeklinden kaynaklandı.

Yerleşik kameralar, ilk kademedeki güçlendirici koptuktan sonra ikinci kademenin alev aldığını ve tepetaklak olduğunu gösteriyor. Video kameralar uçuşa 4 dakikadan az bir süre kala karardı ve radyo bağlantısı sessizleşti.

Fırlatmayı yorumlayan bir kişi yüklerin sonuç olarak yörüngeye ulaşmadığını doğruladı.

Çeşitli boyutlarda üretilen küçük CubeSats uydularında, standart "birim" yani 1 ila 1,33 kilogram ağırlığındaki 10 santimetrelik bir küp temel alınıyor.

Genel olarak diğer uzay araçlarına kıyasla "küçük uydular" 300 kilogramdan daha hafif. Bu, CubeSat'in tasarımını diğer küçük uydulardan daha az maliyetli kılarken, seri üretimini de kolay hale getiriyor. Ayrıca uydu, hazır parçalarla da oluşturulabiliyor.

CubeSat'ler 1999'da icat edildiğinden beri popüler hale gelirken, daha büyük tasarımlar da geliştiriliyor.

Astra daha önce yörüngeye 4 kez uzay aracı fırlatma girişiminde bulunmasına rağmen bunlardan yalnızca sonuncusu, üzerinde yük taşıyamadan, başarılı oldu.

Başarısız olan fırlatmaya rağmen NASA, Astra'yı desteklemeye devam ediyor. Özel şirket, 2020 yılında küçük uyduları fırlatmak için ABD'deki uzay ajansından 3,9 milyon dolar fon almıştı.

NASA görev yöneticisi Hamilton Fernandez, kazanın ardından uzay ajansının şirkete olan desteğini yineledi.

Fernandez, yaptığı açıklamada "Bu gibi görevler, bu büyüyen ticari sektörde yeni fırlatma araçları geliştirmek için kritik öneme sahip" dedi.