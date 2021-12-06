NASA’nın TESS uydusu öte gezegen keşfedilmesine yardımcı oldu
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu'nun (TESS) bir öte gezegenin keşfedilmesine yardımcı olduğu belirtildi.
Space.com sitesinde yer alan habere göre, NASA’ya ait TESS uydusu, bir yörünge dönüşünü 7,7 saatte tamamlayan ve güneş sisteminin dışında yer alan kayalık öte gezegenin keşfedilmesine yardımcı oldu.
NASA’nın TESS uydusu tarafından elde edilen veriler, kırmızı cüce bir yıldızın etrafında dönen kayalık öte gezegenin bulunmasına katkı sağladı.
NASA tarafından GJ 367b olarak adlandırılan öte gezegen, yıldızının yörüngesi etrafındaki dönüşü 7,7 saat gibi kısa bir sürede tamamladığı için “ultra kısa devirli” bir gezegen olarak sınıflandırıldı.
Bilim insanlarının, ultra kısa devirli gezegenlerin kökenlerine dair hala bir bilgiye sahip olmadığı ifade ediliyor.
Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.
"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.
Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.
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