NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotları planlanandan önce dönebilir
NASA, Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini açıkladı.
NASA'dan yaptığı açıklamada, SpaceX'in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı bildirildi.
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