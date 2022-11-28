Nesnelerin İnterneti Fuarı Çin'in doğusunda başladı
2022 Dünya Nesnelerin İnterneti (IoT) Fuarı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde başladı.
Üç gün sürecek olan etkinlikte bir zirve, en son IoT uygulamaları ve ürünlerinin yer aldığı bir sergi ve endüstriyel internet, akıllı algılama ve akıllı bağlantılı araçlar gibi temalara odaklanan çok sayıda forum yer alacak.
SON ÜRÜNLER SERGİLENİYOR
Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı kaplayan fuarda, otonom araçlardan endüstriyel robotlara kadar 240 IoT ile ilgili kuruluş en son ürünlerini sergileyecek. Konu hakkında Jiuzhongjiu Robotics Limited Şirketi Müdürü Xu Xiaojin, "Bugün fuarda altı yeni ürün tanıtıyoruz. Bunlar çoğunlukla fotovoltaik uygulama, lityum pil ve yeni enerjili araç gibi alanlarda kullanılıyor. Bu gördüğünüz kaynak robotumuz. Manuel programlama ve ayar yapılmadan yüksek hızda ve doğru şekilde kaynak yapabiliyor." dedi.
Bir diğer yandan Wuxi Checheng Zhilian Teknoloji Limited Şirketi Direktörü Chen Qiu:
"Bu gördüğünüz, bu yılki fuarda kamuoyuna resmen tanıttığımız otonom minibüs. Bunlar geleneksel otobüslere benzemiyor. Otobüslerdeki dikiz aynalarının yerini, lazer radarı ve kameralar gibi kapsamlı ticari sensörler aldı. Minibüs, seyir kontrol sistemi ile donatılmış durumda. Otomatik tanıma fonksiyonu sayesinde trafik ışıklarını tanımlayabilir, böylece aracı otomatik çalıştırıp durdurabilir. IoT Kenti olarak adlandırılan Wuxi'de, 350 milyar yuandan (yaklaşık 49 milyar ABD doları) daha fazla çıktı değerine sahip, 3.000'den fazla IoT ile ilgili şirket bulunuyor. Kent ayrıca, IoT uluslararası standartlarının yarısından fazlasının formülasyonunda da başı çekiyor.''
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