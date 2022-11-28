Nesnelerin İnterneti Fuarı Çin'in doğusunda başladı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Üç gün sürecek olan etkinlikte bir zirve, en son IoT uygulamaları ve ürünlerinin yer aldığı bir sergi ve endüstriyel internet, akıllı algılama ve akıllı bağlantılı araçlar gibi temalara odaklanan çok sayıda forum yer alacak.

SON ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı kaplayan fuarda, otonom araçlardan endüstriyel robotlara kadar 240 IoT ile ilgili kuruluş en son ürünlerini sergileyecek. Konu hakkında Jiuzhongjiu Robotics Limited Şirketi Müdürü Xu Xiaojin, "Bugün fuarda altı yeni ürün tanıtıyoruz. Bunlar çoğunlukla fotovoltaik uygulama, lityum pil ve yeni enerjili araç gibi alanlarda kullanılıyor. Bu gördüğünüz kaynak robotumuz. Manuel programlama ve ayar yapılmadan yüksek hızda ve doğru şekilde kaynak yapabiliyor." dedi.

Bir diğer yandan Wuxi Checheng Zhilian Teknoloji Limited Şirketi Direktörü Chen Qiu: