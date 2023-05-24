Netflix şifre paylaşımı için ücret almaya başladı! Türkiye'de fiyatlar nasıl olacak?
Netflix, İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere büyük pazarlarda parola paylaşımına yönelik uzun süredir söz verdiği sıkı önlemlerine başladı. ABD’deki kullanıcıların ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabileceklerini duyurdu. Peki, Türkiye'de de yürürlüğe girmesi beklenen uygulamada fiyatlar nasıl olacak?
Popüler içerik izleme platformu Netflix, şifre paylaşımına yönelik uzun süredir konuşulan önlemlerine başladı. Buna göre artık ABD'deki kullanıcılar ayda 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşabilecekler.
Uygulamanın Türkiye'de de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bir süredir kullanıcıların şifre paylaşımı yaparak hesabı çok sayıda kişinin kullanmasına karşı güvenlik önlemi alacağı söylenen Netflix, harekete geçti.
Şirket, ABD'li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı. Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu. İngiltere'de ise bu ücret 5 sterlin olarak belirlendi. Bu seçenekleri yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.
TÜRKİYE'DE FİYATLAR NASIL OLACAK?
Webtekno'nun hesaplamasına göre, ABD'deki fiyatlar baz alındığında Türkiye'deki ücretlendirme şöyle olacak:
97,99 TL karşılığında Standart paket kullanan tüketici, her yeni kullanıcı başına 49 TL ödemek zorunda kalacak. Buna göre maliyet, 147 TL'ye çıkar.
130,99 TL karşılığında Premium paket kullanan tüketici, 2 ek kullanıcı için 49 TL ödemek zorunda kalacak. Buna göre maliyet, 179 TL'ye çıkar.
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