Netflix, ücretsiz plan sunmayı planlıyor olabilir

Netflix farklı abonelik planları geliştirmeye devam ediyor. Dijital platform, reklamla desteklenen ücretsiz bir plan sunmayı gündeminde tutuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:47
Netflix, ücretsiz plan sunmayı planlıyor olabilir
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Netflix, milyonlarca kullanıcıya hitap etmesinin ötesinde yeni abonelik sistemlerini de deniyor. Buna göre Netflix, tamamen ücretsiz ancak reklamların olduğu bir abonelik sistemi deniyor.

Bloomberg'ün haberine göre bu ücretsiz plan ilk olarak Almanya ve Japonya için sunulacak. Söylenene göre, süreç ilk etapta ABD'nin dahil olmadığı bir şekilde işleyecek.

NETFLIX ÜCRETSİZ VERSİYON SUNACAK

Bloomberg'ün kaynaklarına göre bu yeni plan şirket içinde görüşülüyor. Bunun yanı sıra Netflix'in reklam bulunan versiyonu Türkiye'de aktif olarak sunulmuyor. 


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