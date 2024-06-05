Netflix'e 14 yeni oyun ekleniyor! İşte o oyunlar

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:43

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:43

Netflix'in bünyesinde bazı oyunlar bulunuyor. Bunlara önümüzdeki günlerde dahil olacağı belli olan oyunlar açıklandı. Platformda üyeliği bulunan kişiler hem Android hem de iOS tarafında bu oyunlara erişebiliyor.

NETFLIX İÇİN YENİ OYUNLAR GELİYOR

Reklam izlemeden ya da oyun içi satın almalar sunulmadan oynanabilen bu oyunlar aynı zamanda Netflix'te sevilen dizilerin de dahil olduğu bazı yapımlar oluyor.

Netflix'e gelecek yeni oyunlar şu şekilde olacak: