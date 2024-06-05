Netflix'e 14 yeni oyun ekleniyor! İşte o oyunlar

Netflix için haziran ayı başta olmak üzere yeni oyunlar ekleniyor. İşte Netflix'e eklenecek 14 oyun:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:43
Netflix'e 14 yeni oyun ekleniyor! İşte o oyunlar
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Netflix'in bünyesinde bazı oyunlar bulunuyor. Bunlara önümüzdeki günlerde dahil olacağı belli olan oyunlar açıklandı. Platformda üyeliği bulunan kişiler hem Android hem de iOS tarafında bu oyunlara erişebiliyor.

NETFLIX İÇİN YENİ OYUNLAR GELİYOR

Reklam izlemeden ya da oyun içi satın almalar sunulmadan oynanabilen bu oyunlar aynı zamanda Netflix'te sevilen dizilerin de dahil olduğu bazı yapımlar oluyor. 

Netflix'e gelecek yeni oyunlar şu şekilde olacak:

  1. Netflix Stories: Perfect Match (6 Haziran)
  2. The Case of the Golden Idol (11 Haziran)
  3. Hearts (18 Haziran)
  4. Cozy Grove: Camp Spirit (25 Haziran)
  5. Too Hot to Handle 3 (23 Temmuz)
  6. The Dragon Prince: Xadia (30 Temmuz)
  7. Arranger: A Role-Puzzling Adventure (2024 yazı)
  8. Don’t Starve Together
  9. Harmonium: The Musical
  10. Lab Rat
  11. Netflix Stories: Emily in Paris
  12. Netflix Stories: Selling Sunset
  13. Rotwood
  14. Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

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