Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!
Dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık dizi listesini yayımladı. Peki, zirvede hangi dizi var? İşte, bu hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen 5 dizi…
5. Kimler Geldi Kimler Geçti
4. Sweet Tooth (3. Sezon)
3. Susmayanlar
2. Bridgerton (3. Sezon)
1. Kübra (2. Sezon)
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