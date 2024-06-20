Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!

Dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık dizi listesini yayımladı. Peki, zirvede hangi dizi var? İşte, bu hafta Netflix Türkiye’de en çok izlenen 5 dizi…

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2024 Perşembe, 13:14
Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!

5. Kimler Geldi Kimler Geçti

Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!

4. Sweet Tooth (3. Sezon)

Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!

3. Susmayanlar

Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!

2. Bridgerton (3. Sezon)

Zirvede yerli yapım var: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen diziler!

1. Kübra (2. Sezon)

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