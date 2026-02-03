Nintendo'nun en çok satılan konsolu Switch oldu

Oyun konsolu tarafında dikkat çeken isimlerden biri olan Nintendo yeni mali raporunu açıkladı. Bu mali raporda yer alan toplam satış verilerine göre tüm zamanların en çok satılan konsolu Switch oldu. Bu Nintendo DS'in ardından şirketin en çok satılan konsolu olduğu anlamına geliyor.

Nintendo Switch satışları 155 milyon adeti aşmış durumda. Resmi rakamlara göre Nintendo DS, 154 milyon adet satmıştı.

Öte yandan en çok satan konsol halen PlayStation 2 oluyor. Konsol 160 milyon adedin üzerinde satış yapmıştı ve zirvedeki yerini halen koruyor.