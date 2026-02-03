TÜİK ocak ayı enflasyonunu açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.02.2026 10:01:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ocak ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 53,42 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2026 Ocak ayında yüzde 4,56 yıllık ise yüzde 36,15 artış kaydetti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans anketine göre ocak ayında TÜFE’nin aylık yüzde yüzde 4,21, yıllık ise yüzde 29,86 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

