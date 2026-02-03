TÜİK ocak ayı enflasyonunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen ocak ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı.

ENAG VERİLERİ Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ocak ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 53,42 olarak hesaplandı.

İTO VERİLERİ İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2026 Ocak ayında yüzde 4,56 yıllık ise yüzde 36,15 artış kaydetti.