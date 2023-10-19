Nvidia ve Foxconn 'yapay zeka' odağında hamle yapıyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:31

BBC'nin haberine göre, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, dün, Foxconn'un Tayvan'ın başkenti Taipei'deki yıllık teknoloji fuarında bir araya geldi.

ŞİRKETİN ÇİPLERİNİ KULLANACAK BİR TÜR VERİ MERKEZİ KURULACAK

Şirket temsilcileri, birlikte "yapay zeka fabrikaları" kuracaklarını, bu fabrikaların uygulamaları geliştirmek için Nvidia'nın çiplerini kullanacak bir tür veri merkezi olacağını kaydetti.

Kurulan yeni merkezlerde otonom araçların eğitimi, robotik platformlar ve büyük dil modelleri çalışmalarının yer alacağı bildirildi.

Söz konusu karar, ABD Ticaret Bakanlığının Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını açıklamasının ardından duyuruldu.

ABD'nin aldığı kararla ülkedeki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100'ün satışı yasaklanmıştı.