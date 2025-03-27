Nvidia, yapay zeka asistanı Project G-Assist'i tanıttı

Yayınlanma: 27.03.2025 - 19:28

Güncelleme: 27.03.2025 - 19:28

Nvidia'nın şu anda deneysel aşamada olan yapay zeka asistanı Project G-Assist, oyuncular ve içerik üreticilerinin PC deneyimini geliştirmek için tasarlandı. Bu asistanın temel olarak kullanıcıların sistem ayarlarını optimize etmesini kolaylaştıracak.

Asistanın GeForce RTX kullanıcıları tarafından Nvidia uygulaması üzerinden çalıştırılacağı söylendi.

Söylenene göre Project G-Assist, üretken ve gelişmiş yapay zeka asistanlarıyla rekabet etmek için geliştirilmedi. Yani kullanıcılar her sorunu Project G-Assist ile çözemeyecek, sadece PC performansını optimize etmek, kare hızını ölçmek, ayarlar ve temel ayarları yönetmek için kullanılabilecek.

Kullanıcılar için oldukça pratik bir kullanım sunması beklenen asistanın, oyuna göre sistem ayarlarını yapamayan ya da yapmak istemeyen kişiler için oyuna göre PC'nin sistemini optimize etmesi de sağlanacak.