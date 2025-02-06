Okullarda akıllı telefon yasağı çocukların ruh sağlığını nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:29

Güncelleme: 06.02.2025 - 00:29

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Yeni bir araştırma okullarda telefon kullanımının yasaklanması ile öğrencilerin notlarının yükselmesi arasında bağlantı olmayabileceğine işaret etti.

BBC News'dan Alice Evans'ın haberine göre araştırmada okulda telefon erişimi kısıtlanan öğrencilerin ruh sağlıklarında bir iyileşme tespit edilmedi.

Bu öğrencilerin, uyku düzeni, sınıftaki davranışları veya notlarında da çarpıcı bir değişiklik olmadı.

Ancak akıllı telefonlar ve sosyal medyada uzun zaman geçirmenin genel olarak çocukları ve gençleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Araştırmanın direktörü Dr. Victoria Goodyear, okullarda akıllı telefon yasağına karşı olmadığını vurguladı.

Dr. Goodyear "Bu yasakların tek başına olumsuz etkileri azaltmak için yeterli olmadığına işaret ediyoruz. Yasaklamaktan daha fazlasını yapmaya çalışmalıyız" dedi.

İngiltere ile birlikte Türkiye ve dünyanın geri kalanında da gençlerin akıllı telefon ve sosyal medyaya erişimi ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimine müsaade edilmemesi için çalışmalar olduğunu açıklamıştı.

Birmingham Üniversitesi'nin yaptığı ve tıp dergisi Lancet'ta yayınlanan araştırmada 30 farklı ortaokulun teneffüs ve öğle tatillerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin kuralları karşılaştırıldı.

1227 öğrenciyi kapsayan araştırmaya göre, yasak; sağlık, huzur ve derslere odaklanma bağlamlarında amaçlanan iyileşmeyi göstermiyor.

Buna karşın, akıllı telefonlarda ve sosyal medyada fazla zaman geçirmek ile ruh sağlığının bozulması, düzensiz uyku, düşük notlar ve okul içinde antisosyal hareketler arasında bağlantı olduğu savunuluyor.

Yani araştırma yalnızca okullara özel bir yasağın, amaçlanan iyileşmeye işaret etmediğine işaret ediyor.

Araştırma, katılımcıların huzur seviyesinin tespiti için uluslararası alanda tanınan Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği'ni kullandı.

Öğrencilerin kaygı ve depresyon seviyeleri incelendi.

Öğretmenlere, öğrencilerinin İngilizce ve matematikte hedef seviyenin altında veya üstünde olup olmadıkları da soruldu.

İngiltere'de okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanmasını savunan bir kampanya yürüten Joe Ryrie sonuçların "şaşırtıcı" olduğunu kabul etti.

BBC'ye konuşan Ryrie, öğretmenlerin, telefon yasağının faydalarına dair gözlemleri kendilerine ilettiklerini de söyledi.

Araştırmaya göre öğrenciler günde dört-altı saat telefonda geçiriyor.

Joe Ryrie gibi ebeveynler, sosyal medya şirketlerinin, uygulamaları daha az bağımlılık yaratacak şekilde düzenlemesine ihtiyaç olduğunu savunuyor.

İngiltere'de Ofcom'un yaptığı araştırmaya göre 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 96'sının kendi telefonu var.

Birleşmiş Milletler (BM) de okullarda akıllı telefon kullanımının, öğrenmeyi desteklemek amaçlı olması gerektiğine işaret ediyor.

BM'nin eğitim, bilim ve kültür ajansı olan UNESCO, akıllı telefonların dikkat dağınıklığı, öğrenci mahremiyeti ve siber zorbalık riski yaratabildiğini savunuyor.

BM raporuna göre dört ülkeden birinde, okul hayatında telefon kullanımını sınırlayan kurallar uygulanıyor.