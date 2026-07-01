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OpenAI, 15 Temmuz'da yeni bir ürün tanıtmaya hazırlanıyor

OpenAI, 15 Temmuz'da yeni bir ürün tanıtmaya hazırlanıyor

1.07.2026 20:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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OpenAI, 15 Temmuz'da yeni bir ürün tanıtmaya hazırlanıyor

OpenAI tarafından yapılan paylaşımda şirketin, kodlamaya odaklanan hizmeti Codex için yeni bir ürünün tanıtılacağı duyuruldu.
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OpenAI, bir süredir ürün geliştirmeye odaklanıyor. Farklı işbirlikleri dahi yapan şirket ilk donanım ürününü Codex hizmetine özel bir ürünle yapacak. Yapılan açıklamaya göre Work Louder işbirliği ile hazırlanan bu özelleştirilebilir tuş takımı, farklı Codex kısayolları için kişiselleştirebilir bir cihaz olacak. 

Ürün resmi olarak 15 Temmuz'da tanıtılacak.

OpenAI, bildiğiniz üzere Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive ile de bir ürün geliştiriyor. Şu an için ayrıtıları belli olmayan bu donanım ürününün birkaç yıl içinde karşımıza çıkması bekleniyor.

 

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