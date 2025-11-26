Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI, 2030 yılına kadar ChaGPT'nin ücretli abonelerinin artacağını düşünüyor

OpenAI, 2030 yılına kadar ChaGPT'nin ücretli abonelerinin artacağını düşünüyor

26.11.2025 20:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
OpenAI, 2030 yılına kadar ChaGPT'nin ücretli abonelerinin artacağını düşünüyor

OpenAI, 2030 yılına kadar ChatGPT'nin ücretli sürümünün 220 milyon aboneye ulaşmasını bekliyor.

ChatGPT'nin yükselişine bakılırsa yıllar içindeki kullanıcı sayısındaki artış sürpriz olmayacak. 

OpenAI, The Information'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ChatGPT'nin haftalık kullanıcılarından en az 220 milyonunun abonelik için ödeme yapacağını düşünüyor.

Buna göre OpenAI, 2030 yılına kadar tahmini 2,6 milyar haftalık kullanıcının yüzde 8,5'inin, yani yaklaşık 220 milyon kişinin yapay zeka botuna abone olacağını ve ChatGPT'nin dünyanın en büyük abonelik işletmeleri arasında yer alacağını tahmin ediyor.

Image

Açıklanan raporda temmuz ayı itibarıyla ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcılarının yüzde 5'i ayda 20 ya da 200 dolar ödeyerek premium planlara geçtiği aktarıldı. Yani yaklaşık 35 milyon kişi.

Reuters'ın ulaştığı kaynaklara göre OpenAI'nin yıllık gelirinin yıl sonuna kadar yaklaşık 20 milyar dolara ulaşması bekleniyor bunun yanında zaten bir süredir bilinen şirketin zararlarının da arttığı belirtildi.

Information, OpenAI'nin 2025'in ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde ettiğini paylaştı. Bu geçen yılın aynı döneminde elde edilen gelire kıyasla yüzde 16'lık artışa denk geliyor. Bir diğer yandan şirketin yapay zekayı geliştirme ve direkt ChatGPT'yi çalıştırmak için yaptığı harcamaların maliyeti 2,5 milyar dolara ulaştı. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #OpenAI ChatGPT

İlgili Haberler

Tüm atomların sayısından fazla şekle giren programlanabilir materyal geliştirildi
Tüm atomların sayısından fazla şekle giren programlanabilir materyal geliştirildi Malzeme mühendisleri, evrendeki tüm atomların sayısından daha fazla konfigürasyona sahip yeni bir programlanabilir metamateryal geliştirdi. Peki bu ne demek?
Akıllı telefon satışlarında Apple'ın Samsung'u geçmesi bekleniyor
Akıllı telefon satışlarında Apple'ın Samsung'u geçmesi bekleniyor Apple ve Samsung arasında yıllardır süren mücadele yeni yayınlanan bir rapora göre yakında sona erebilir ve Apple'ın liderliği 2029'a kadar sürebilir.
Beynin gelişiminde dört kritik yaş
Beynin gelişiminde dört kritik yaş Bilim insanları, beynin ömür boyunca beş farklı evreden geçtiğini ve dokuz, 32, 66 ve 83 yaşlarında önemli dönüm noktaları olduğunu ortaya koydu.