Akıllı telefon satışlarında Apple'ın Samsung'u geçmesi bekleniyor

26.11.2025 19:53:00
Haber Merkezi
Apple ve Samsung arasında yıllardır süren mücadele yeni yayınlanan bir rapora göre yakında sona erebilir ve Apple'ın liderliği 2029'a kadar sürebilir.

Akıllı telefon satışlarında Apple ve Samsung arasında bir rekabet var. Zaman zaman birbirlerini liderlik yarışında geçen şirketler her yıl yayınlanan raporlarda kıyaslanıyor. Samsung ise bir süredir Apple'ın iPhone satışlarını geçerek liderlik koltuğuna kurulmuştu.

Yeni yayınlanan bir rapor bu durumun değişebileceğini gösteriyor. 

Bloomberg'ün aktardığı rapora göre Apple'ın bu yıl yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Samsung'un ise yüzde 4,6 seviyesinde kalacağı konuşuluyor. 

Küresel akıllı telefon pazarının ise yüzde 3,3 oranında büyüyeceği ve Apple'ın küresel pazar payının yüzde 19,4'e kadar yükselmesi bekleniyor. 

Akıllı telefon kullanıcılarının Apple'ın iPhone 17 serisiyle geri dönüş yaptığı düşünülüyor bu sebeple satışlar önceki modele göre oldukça yüksek olmuş durumda. 

Raporda Apple'ın bu istikrarlı büyümesinin devam etmesi bekleniyor ve 2029 yılına kadar lider pozisyonunu koruyacağı tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #apple #Samsung #Samsung Galaxy #Apple iPhone 17

