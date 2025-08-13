OpenAI, beyin çipinde Neuralink'e rakip oluyor

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın insanları yapay zekayla bütünleştirmeyi hedefleyen bir beyin implantı girişimine yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Yeni girişim Merge Labs, insanların bilgisayarları düşünceleriyle kontrol etmesini sağlayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çipleri geliştiren Elon Musk'ın Neuralink şirketine rakip oluyor.

Independent Türkçe'nin Financial Times'tan aktardığına göre, OpenAI yeni girişim için 250 milyon dolarlık finansman turuna liderlik etmeyi planlıyor ve değerlemenin 850 milyon doları bulması bekleniyor. Geçen yıl kuadripleji (boyundan aşağısının felç olması) hastaları üzerinde beyin çipi teknolojisinin insan denemelerine başlayan Neuralink, yakın zamanda 9 milyar dolarlık bir değerlemeyle 600 milyon dolar topladı.

Musk, 2030'larda milyonlarca Neuralink cihazını insanların beyinlerine yerleştirmek istediğini, nihai hedefinin insanların beyin ve vücut güçlendirme yoluyla yapay zekayla rekabet edebilmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

Yeni BCI girişiminin adı, OpenAI'ın kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın insanlar ve makineler arasındaki "birleşme" hakkında yazdığı 2017 tarihli blog yazısına gönderme yapıyor gibi görünüyor.

Altman, "Birleşmenin birkaç yıl önce başladığına inanıyorum" diye yazmış, "çok daha tuhaflaşacağını" ve "muhtemelen çoğu insanın düşündüğünden daha erken gerçekleşeceğini" eklemişti.

O tarihte insan ve yapay zekanın bu birleşiminin 2025'le 2075 arasında gerçekleşeceğini öngörmüştü.

2015'te OpenAI'ı birlikte kurduklarından beri Altman ve Musk, yapay zeka geliştirme alanında birbirlerinin rakibi. Tesla patronu 2018'de OpenAI'dan ayrılıp 2023'te kendi girişimi xAI'yi kurdu.

Aynı yıl xAI, OpenAI'nin pazar lideri ChatGPT'ye rakip olmak için Grok adlı üretken bir yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürdü.

Musk, henüz resmen duyurulmayan Merge Labs hakkındaki son habere gözlerini deviren bir emojiyle yanıt verdi.