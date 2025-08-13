Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI, beyin çipinde Neuralink'e rakip oluyor

OpenAI, beyin çipinde Neuralink'e rakip oluyor

13.08.2025 18:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
OpenAI, beyin çipinde Neuralink'e rakip oluyor

Merge Labs girişimi, OpenAI patronu Sam Altman'ın yapay zekayı insanlara yerleştirme yarışının "çok daha tuhaf hale geleceğini" söylemesinin ardından geldi.

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın insanları yapay zekayla bütünleştirmeyi hedefleyen bir beyin implantı girişimine yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Yeni girişim Merge Labs, insanların bilgisayarları düşünceleriyle kontrol etmesini sağlayan beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) çipleri geliştiren Elon Musk'ın Neuralink şirketine rakip oluyor.

Independent Türkçe'nin Financial Times'tan aktardığına göre, OpenAI yeni girişim için 250 milyon dolarlık finansman turuna liderlik etmeyi planlıyor ve değerlemenin 850 milyon doları bulması bekleniyor. Geçen yıl kuadripleji (boyundan aşağısının felç olması) hastaları üzerinde beyin çipi teknolojisinin insan denemelerine başlayan Neuralink, yakın zamanda 9 milyar dolarlık bir değerlemeyle 600 milyon dolar topladı.

Image

Musk, 2030'larda milyonlarca Neuralink cihazını insanların beyinlerine yerleştirmek istediğini, nihai hedefinin insanların beyin ve vücut güçlendirme yoluyla yapay zekayla rekabet edebilmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

Yeni BCI girişiminin adı, OpenAI'ın kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın insanlar ve makineler arasındaki "birleşme" hakkında yazdığı 2017 tarihli blog yazısına gönderme yapıyor gibi görünüyor.

Altman, "Birleşmenin birkaç yıl önce başladığına inanıyorum" diye yazmış, "çok daha tuhaflaşacağını" ve "muhtemelen çoğu insanın düşündüğünden daha erken gerçekleşeceğini" eklemişti.

O tarihte insan ve yapay zekanın bu birleşiminin 2025'le 2075 arasında gerçekleşeceğini öngörmüştü.

2015'te OpenAI'ı birlikte kurduklarından beri Altman ve Musk, yapay zeka geliştirme alanında birbirlerinin rakibi. Tesla patronu 2018'de OpenAI'dan ayrılıp 2023'te kendi girişimi xAI'yi kurdu.

Aynı yıl xAI, OpenAI'nin pazar lideri ChatGPT'ye rakip olmak için Grok adlı üretken bir yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürdü.

Musk, henüz resmen duyurulmayan Merge Labs hakkındaki son habere gözlerini deviren bir emojiyle yanıt verdi.

İlgili Konular: #OpenAI #neuralink #beyin çipi

İlgili Haberler

En çok satılan tablet markaları açıklandı
En çok satılan tablet markaları açıklandı Bu yılın ikinci çeyreğine göre küresel tablet pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında büyüyerek 38,3 milyon adede ulaştı.
Elon Musk, Apple'ı Sam Altman Musk'ı eleştirdi
Elon Musk, Apple'ı Sam Altman Musk'ı eleştirdi Elon Musk, xAI'ın Grok ve X uygulamalarının App Store’da ChatGPT’ye kıyasla yeterince görünür olmadığını savunarak Apple'a dava açacağını açıkladı. OpenAI CEO'su Sam Altman ise Musk’ı X algoritmasını kendi çıkarına manipüle etmekle suçladı.
Dijital platformlar sektörü değişime zorluyor
Dijital platformlar sektörü değişime zorluyor Teknolojinin gelişimiyle televizyon yayınlarının ve sinemanın yerini hızla doldurmaya devam eden çevrim içi platformlar, sektörü, geleneksellikten uzaklaşmaya ve değişimlere ayak uydurmaya zorluyor.