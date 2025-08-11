En çok satılan tablet markaları açıklandı

Belirli dönemlerde yayınlanan IDC raporuna göre dünyanın en çok satan tablet markaları belli oldu. Buna göre Apple 12.7 milyon ile ilk sıradaki yerini korurken, Samsung 7.2 milyon satış ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada 3.1 milyon adet ile Lenovo, dördüncü sırada 3.1 milyon adet ile Amazon ve beşinci sırada 2.8 milyon adet ile Xiaomi yer alıyor.

Bu artışın en büyük sebepleri ise kullanıcıların ürün yenileme ve değiştirme döngülerinin yanı sıra aktif eğitim projeleri ve Çin'deki sevkiyat hacminin artırmasıyla gerçekleşti.

Tedarikçilerin ABD'nin uyguladığı yeni vergi beklentisiyle ön stoklama faaliyetleri, ABD'de beklenenden daha iyi bir performansa yol açtı. Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme, büyük ölçüde eğitim alanındaki talep ve uygun fiyatlı ürün tekliflerinin artmasıyla görülüyor. Öte yandan kullanıcı deneyimini, üretkenliği ve performans optimizasyonunu geliştiren yapay zeka destekli özelliklerle tabletlerin yetenekleri artıyor ve bu da premium segmentte de büyük bir ilgi yaratıyor.